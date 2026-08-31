El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó una ola de mensajes de despedida y reconocimiento. Entre ellos estuvo el de la Asociación del Fútbol Argentino, que eligió homenajear al capitán con una publicación que rápidamente recorrió las redes sociales.

La cuenta oficial de la Selección publicó una imagen de Messi levantando la Copa del Mundo de Qatar 2022, acompañada por una frase que resumió el sentimiento de millones de hinchas argentinos: “Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días”.

La AFA despidió al capitán con una imagen histórica

La fotografía elegida por la entidad fue una de las postales más representativas de la carrera de Messi con la camiseta argentina. En ella aparece el futbolista con la Copa del Mundo en alto, rodeado por sus compañeros durante los festejos de Qatar.

Sobre la imagen, la AFA colocó la palabra “LEYENDA” y el mensaje “GRACIAS CAPITÁN”, en una clara referencia al lugar que Messi ocupa en la historia del seleccionado.

El homenaje llegó pocos minutos después de que el futbolista confirmara públicamente que no continuará jugando para Argentina.

Un adiós después de una etapa inolvidable

Messi puso punto final a una trayectoria de más de dos décadas con la Selección. Durante ese recorrido atravesó momentos de enorme frustración, críticas y derrotas, pero también consiguió los títulos que durante años había buscado.

La Copa América 2021 significó el primer gran trofeo de Messi con la Selección mayor. Un año después llegó la Finalissima y, en diciembre de 2022, el título más importante: el Mundial de Qatar.

A esos logros se sumaron nuevas conquistas que terminaron de consolidar una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol argentino.

“Te vamos a amar hasta el final de nuestros días”

El mensaje de la AFA no se limitó a destacar los títulos. La entidad puso el foco en el vínculo que Messi construyó durante años con la camiseta argentina y con los hinchas.

En otra publicación, la cuenta oficial del seleccionado también agradeció al capitán por “regalarnos el viaje más hermoso de nuestras vidas” y aseguró que su legado y profesionalismo permanecerán para siempre en la memoria de los argentinos.

La despedida institucional se sumó a los mensajes de sus compañeros, exjugadores, organismos internacionales y millones de hinchas que reaccionaron ante el anuncio.

El final de una era con la camiseta argentina

Con su decisión, Messi cierra una etapa que comenzó cuando todavía era un adolescente y que lo llevó a convertirse en capitán, máximo referente y campeón del mundo.

El propio futbolista explicó que tomó la decisión después de pensarlo durante mucho tiempo y reconoció que siente que llegó el momento de darle lugar a las nuevas generaciones.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, expresó Messi en su mensaje de despedida.