La Dirección Nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rompió el silencio este martes 13 de octubre y respaldó al árbitro Nicolás Lamolina tras el escandaloso final del partido entre All Boys y Godoy Cruz, por la Primera Nacional. A través de un comunicado firmado por Federico Beligoy, el organismo rechazó las versiones que señalaban que el juez había cambiado su decisión luego de observar una repetición de la jugada en un teléfono celular.

El episodio ocurrió el lunes 12 de octubre, durante el empate sin goles entre ambos equipos en el estadio Islas Malvinas de Floresta. A los 43 minutos del segundo tiempo, Lamolina sancionó un penal a favor de Godoy Cruz por una infracción de Iván Zafarana sobre Axel Rodríguez. Sin embargo, los jugadores de All Boys cuestionaron la decisión porque consideraban que la falta se había producido fuera del área.

En medio de los reclamos, futbolistas y otras personas ingresaron al campo de juego y algunos intentaron mostrarle al árbitro imágenes de la jugada desde un celular. La situación derivó en un tumulto que mantuvo el encuentro interrumpido durante aproximadamente 23 minutos. Finalmente, Lamolina anuló el penal y sancionó un tiro libre para el equipo mendocino.

El comunicado de la AFA tras el escándalo

Frente a la repercusión que generó la secuencia, la Dirección Nacional de Arbitraje aclaró que el cambio de decisión no estuvo relacionado con las imágenes exhibidas durante los incidentes, sino con la intervención del árbitro asistente Agustín Méndez.

Según explicó el organismo, Méndez tenía una mejor ubicación para observar la jugada y le informó al juez principal que la infracción se había producido fuera del área penal.

En el comunicado, Beligoy expresó: "Queda expresamente de manifiesto el rechazo a las diferentes versiones periodísticas que aducían la resolución de la mencionada jugada a través de dispositivos celulares o cualquier otra información externa a la mencionada en el comunicado".

De esta manera, las autoridades arbitrales consideraron correcta la decisión final de conceder un tiro libre directo para Godoy Cruz, pese al error inicial de Lamolina al sancionar la pena máxima.

Qué dijo Nicolás Lamolina sobre la jugada

Horas antes del comunicado, el propio árbitro había dado su versión de lo ocurrido y negó haber utilizado imágenes externas para modificar su fallo.

"Hice un gran esfuerzo para que no me muestren la imagen porque sabía que si aparecía un plano mirando el celular todos iban a pensar que mi decisión iba a ser modificada por esa situación", explicó en declaraciones a TyC Sports.

Lamolina sostuvo que su intención era dialogar con el asistente, quien tenía una perspectiva más favorable para determinar si la infracción había ocurrido dentro o fuera del área.

"Yo lo único que quería era hablar con mi asistente, que me iba a mencionar que era afuera del área. Su perspectiva era mucho mejor que la mía", agregó.

El juez también confirmó que los incidentes serán incluidos en su informe arbitral y que una de las personas que ingresó al terreno de juego debió ser identificada con intervención policial.

Por el momento, no se anunciaron sanciones contra Lamolina. El encuentro, correspondiente a la fecha 33 de la Primera Nacional, terminó 0 a 0 y quedó marcado por una de las mayores polémicas arbitrales de la jornada.