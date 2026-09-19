La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó oficialmente el valor de las entradas para la histórica serie de tres amistosos de la fecha FIFA en los que Lionel Messi se despedirá de la Selección argentina tras 21 años vistiendo la camiseta nacional.

Los boletos, que tendrán un rango de precios que oscila entre los $90.000 y los $480.000, saldrán a la venta de forma exclusiva a través del sitio web Deportick.

El cierre de esta fecha FIFA especial se dará el martes 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental, encuentro que marcará el retiro definitivo del capitán con la Selección.

Anteriormente, la gira incluirá el debut frente a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y un segundo compromiso frente a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, también en la cancha de River Plate.

Para el primer choque en territorio cordobés —estadio que albergó la final del Torneo Apertura a mediados de año— las entradas generales (populares) tendrán un costo de $90.000 para los mayores y $25.000 para los menores de entre 3 y 10 años, poniéndose a la venta a partir del lunes 21 de septiembre a las 18:00 horas.

En cuanto a las plateas, el estadio Kempes contará con dos aranceles: la platea Roberto Gasparini (aforo para 19.600 personas) valdrá $140.000, mientras que la Osvaldo Ardiles (para 14.400 espectadores) saldrá $170.000.

Por su parte, las localidades para los dos enfrentamientos posteriores ante los seleccionados africanos de Burkina Faso y Benín en Núñez se comercializarán desde el martes 22 de septiembre a partir de las 18:00 horas. Las populares para mayores mantendrán el valor de $90.000, en tanto que el boleto para menores valdrá $29.000 ($4.000 más que en Córdoba).

El desglose tarifario para las plateas del estadio Monumental quedó configurado de la siguiente manera:

Sívori y Centenario altas: $180.000.



Sívori y Centenario medias: $320.000.



San Martín y Belgrano altas: $320.000.



San Martín y Belgrano bajas: $450.000.



San Martín y Belgrano medias: $480.000.

Asimismo, la serie de partidos amistosos fue catalogada formalmente dentro del marco de "nivel 1". Esta catalogación oficial de los encuentros permitirá a la Selección argentina que futbolistas suspendidos, como el mediocampista Leandro Paredes, puedan cumplir y descontar fechas de sanción vigentes en el plano internacional.