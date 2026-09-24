La despedida de Lionel Messi con la Selección argentina en el Monumental sumó un nuevo capítulo de tensión entre River y la Asociación del Fútbol Argentino. Durante la reunión del Comité Ejecutivo de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia le planteó a Ignacio Villarroel, vicepresidente primero de River, que el club no cobre el alquiler del estadio para el amistoso frente a Benín, previsto para el 6 de octubre. La propuesta contempla que ese dinero sea destinado a una entidad de beneficencia.

El pedido no había aparecido en el comunicado inicial de la reunión y fue incorporado casi 24 horas después. Villarroel evitó dar una respuesta definitiva y trasladó el planteo a la conducción de River, encabezada por Stefano Di Carlo, para que sea analizado internamente.

Cuánto representa el alquiler

Según la información publicada por MDZ, el canon por la utilización del Monumental para el partido ronda los 500.000 dólares. En River consideran que ese monto corresponde al alquiler del estadio y cuestionaron el pedido realizado por la AFA.

El planteo llegó además en medio de una gran expectativa por el último partido de Messi con la Selección en el país. Para el amistoso ante Benín se proyecta una recaudación cercana a los seis millones de dólares, mientras que las entradas tendrán valores elevados y la popular rondaría los 180.000 pesos, de acuerdo con el mismo reporte.

Desde el club también observaron que la propuesta de resignar el canon se produce mientras la organización del encuentro prevé una importante recaudación.

La relación entre River y Tapia

El episodio se suma a las diferencias que River ya había expuesto públicamente con la conducción de la AFA. En la última reunión del Comité Ejecutivo, el club volvió formalmente a participar después de un período de distancia y presentó un documento con cuestionamientos vinculados, entre otros temas, al arbitraje y al formato de los torneos.

Di Carlo, por su parte, evitó plantear públicamente una confrontación directa con Tapia. El presidente de River sostuvo que existen otros dirigentes que comparten algunos de los cuestionamientos del club y señaló que el objetivo es plantear esas posiciones dentro de las estructuras de la AFA.

El partido y otro pedido pendiente

El amistoso ante Benín tendrá lugar el 6 de octubre en el Monumental y fue presentado como una despedida de Messi ante el público argentino. Pero el encuentro también generó otro problema para River: el club pidió postergar el partido frente a Sarmiento, previsto originalmente para el 7 de octubre, apenas un día después del homenaje.

Hasta el momento, la demora en resolver ese pedido se convirtió en otro punto de tensión entre la dirigencia de River y la AFA. Así, el partido que marcará la despedida de Messi en el país quedó rodeado de discusiones que exceden lo deportivo y volvieron a poner bajo la lupa el vínculo entre el club de Núñez y la conducción del fútbol argentino.