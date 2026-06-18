La AFA, a través del Tribunal de Disciplina, resolvió este jueves que el partido entre San Martín de San Juan y Nueva Chicago, suspendido el 6 de junio, deberá completarse en una nueva fecha, sin sanción deportiva para el conjunto sanjuanino.

La decisión quedó establecida en el expediente 99214 y contempla la reanudación de los 45 minutos restantes del encuentro correspondiente a la fecha 17 de la Primera Nacional. Además, se dispuso que San Martín deberá hacerse cargo de los gastos de traslado de la delegación de Nueva Chicago.

Fallo de la AFA.

El partido había sido suspendido en el estadio Hilario Sánchez al finalizar el primer tiempo, cuando el equipo sanjuanino ganaba 1-0 con gol de Sebastián Jaurena. El arquero visitante, Facundo Masuero, denunció el impacto de un elemento de pirotecnia proveniente de la tribuna local, lo que derivó en asistencia médica y su posterior traslado a un centro asistencial.

El árbitro Federico Benítez informó que ni él ni el cuerpo arbitral observaron el lanzamiento del elemento ni escucharon una detonación dentro del estadio, y que la suspensión se definió tras una evaluación médica y una reunión con autoridades y representantes de ambos clubes.

El Tribunal consideró también antecedentes de la categoría en los que se aplicaron sanciones más severas, como quita de puntos o pérdida de partidos, pero en este caso valoró la falta de pruebas concluyentes sobre el impacto directo y la ausencia de lesiones de gravedad en el arquero visitante.

Con esta resolución, San Martín evita sanciones deportivas y solo deberá afrontar la obligación económica vinculada al traslado de Nueva Chicago. La organización de la Primera Nacional deberá ahora definir la fecha en la que se completarán los 45 minutos restantes del encuentro.