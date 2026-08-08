La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció una serie de medidas para homenajear a Jorge Messi, padre de Lionel Messi, quien falleció durante la madrugada de este sábado 8 de agosto a los 68 años en Rosario.

A través del Boletín N° 6933, la entidad que conduce Claudio Tapia resolvió que antes del comienzo de todos los partidos que se disputen durante esta fecha, sin importar la categoría, se realice un minuto de silencio en memoria del padre del capitán de la Selección Argentina.

“El día de hoy, sábado 8 de agosto, lamentamos con profundo dolor la irreparable pérdida de Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi”, expresó la AFA en el comunicado.

La medida alcanzará a todas las categorías del fútbol argentino. Además del minuto de silencio, jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y árbitros deberán utilizar un brazalete negro en señal de duelo.

“En su memoria, la Asociación del Fútbol Argentino ha dispuesto, previo a su inicio, la realización de un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las categorías del fútbol argentino”, precisó la entidad.

Las banderas permanecerán a media asta

El homenaje no quedará limitado a los encuentros. La AFA también dispuso que las banderas ubicadas en sus instalaciones permanezcan a media asta hasta el próximo viernes 14 de agosto.

En el cierre del comunicado, la entidad expresó su acompañamiento a Lionel Messi y al resto de su familia.

“En este momento de inmensa tristeza, el presidente Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino acompañan a Lionel, a sus hermanos, familiares y seres queridos”, manifestó la AFA.

Jorge Messi murió este sábado a las 2 en el Sanatorio Centro de Rosario, según confirmó oficialmente la institución médica. Tenía 68 años y atravesaba desde hacía tiempo una prolongada enfermedad.

El padre del capitán argentino también se desempeñó durante décadas como su representante y fue una figura central en su trayectoria profesional, desde sus primeros años en Rosario hasta su consolidación como una de las máximas figuras de la historia del fútbol.