La Asociación del Fútbol Argentino busca organizar un partido para que Lionel Messi tenga una despedida de la Selección argentina dentro de una cancha, luego de que el capitán anunciara su retiro del conjunto nacional. Sin embargo, por el momento hay más dudas que certezas y todavía no existe una fecha definida ni negociaciones en marcha.

La iniciativa surgió después de la enorme repercusión que generó el anuncio del rosarino y los pedidos de los hinchas para poder homenajearlo con la camiseta argentina por última vez.

La decisión depende de Messi

Aunque desde la AFA existe voluntad de organizar el encuentro, la última palabra la tendrá el propio Messi. Su disponibilidad de tiempo y su estado anímico serán factores determinantes para definir si finalmente acepta participar de un partido homenaje.

El contexto también es particular porque el futbolista atraviesa un momento personal delicado luego de la reciente muerte de su padre, Jorge Messi.

Una fecha FIFA que podría permitir el homenaje

Una de las posibilidades que analiza la AFA aparece durante la próxima ventana internacional. En septiembre habrá una Fecha FIFA ampliada, que permitirá a las selecciones organizar partidos entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

Argentina tenía prevista una gira por China, pero esa alternativa quedó descartada luego del retiro de Messi. Dentro de ese período, la AFA podría organizar hasta cuatro encuentros y uno de ellos podría convertirse en la despedida del histórico capitán.

El Monumental aparece como escenario

En caso de que Messi dé el visto bueno y avance la organización, el estadio Monumental aparece como el escenario más factible para realizar el homenaje.

La elección estaría relacionada principalmente con la capacidad del estadio y la enorme demanda que generaría un partido destinado a despedir al máximo referente de la Selección durante las últimas dos décadas.

Messi ya anunció su retiro

Messi comunicó su decisión este lunes mediante una carta publicada en sus redes sociales. Allí explicó que fue una determinación dolorosa, pero que entiende que llegó el momento de cerrar su ciclo con la Selección.

El capitán aseguró que siempre dejó todo por la camiseta argentina y reconoció que ya no tiene más para dar, además de destacar la aparición de nuevos jugadores que merecen ocupar ese lugar.

La AFA, por su parte, ya expresó públicamente su agradecimiento al futbolista por los más de 20 años que defendió la camiseta nacional. Ahora, la posibilidad de una última despedida dentro de una cancha dependerá de si Messi acepta el homenaje y de si la organización logra concretarlo.