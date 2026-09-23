El Tribunal de Disciplina de la AFA rechazó este martes el reclamo presentado por Vélez y confirmó que Boca continuará en la Copa Argentina. De esta manera, el Xeneize jugará los cuartos de final frente a Racing el próximo domingo 27 de septiembre.

La institución de Liniers había solicitado que se le diera por ganado el encuentro de octavos de final al considerar que Boca había incurrido en una alineación indebida por incluir seis futbolistas extranjeros en la planilla, cuando la normativa permite cinco. El partido había terminado 0-0 y el conjunto xeneize avanzó por penales.

Imagen del fallo del Tribunal.

Por qué la AFA no eliminó a Boca

El Tribunal entendió que existió una infracción en la confección de la planilla, pero determinó que no se configuró una alineación indebida en los términos del Código Disciplinario.

La clave estuvo en que Ángel Romero figuró entre los suplentes, pero no ingresó al campo de juego. Por ese motivo, el organismo consideró que Boca no obtuvo una ventaja deportiva por la irregularidad y decidió mantener el resultado conseguido dentro de la cancha.

Boca sí recibió una sanción económica: deberá pagar una multa equivalente al valor de 1.000 entradas.

Boca jugará contra Racing

Con la resolución del Tribunal, Boca quedó definitivamente habilitado para disputar los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Racing.

El encuentro está programado para el domingo 27 de septiembre. La agenda oficial de la AFA confirma el cruce entre ambos equipos por los cuartos de final.

El ganador avanzará a semifinales, instancia en la que deberá enfrentar a Banfield, que viene de eliminar a Deportivo Riestra por penales.