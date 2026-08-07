La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió a respaldar públicamente a Gianni Infantino luego de la fuerte polémica que generó el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que buscaba incorporar capital privado a la explotación comercial de los principales torneos de la FIFA. La entidad argentina destacó la gestión del dirigente durante la última década y afirmó que el camino es continuar trabajando bajo su liderazgo.

El pronunciamiento de la AFA se conoció este jueves 6 de agosto, luego de que la FIFA decidiera retirar el proyecto tras las críticas y cuestionamientos surgidos desde distintas confederaciones. La propuesta había generado especialmente rechazo en Europa y puso en tensión el liderazgo de Infantino al frente del organismo internacional.

En su comunicado, la AFA manifestó su respaldo a la gestión desarrollada por Infantino desde que asumió la presidencia de la FIFA en 2016. La asociación argentina destacó especialmente las reformas impulsadas durante los últimos diez años y señaló que ese proceso significó una transformación profunda de la organización.

La AFA valoró que FIFA retirara el proyecto

Aunque respaldó al presidente de la FIFA, la AFA también consideró acertada la decisión de retirar la iniciativa FIFA Forward Enterprise. En el comunicado, la entidad reconoció que el proyecto había generado “muchas más incertidumbres que certezas” dentro de la comunidad futbolística.

La asociación argentina también valoró que la FIFA haya reconocido los errores cometidos durante el proceso y pedido disculpas a sus 211 federaciones miembro. Para la AFA, priorizar las normas de gobernanza resulta fundamental para fortalecer las relaciones entre la FIFA, las asociaciones nacionales y las confederaciones.

El proyecto FFE había despertado una fuerte controversia porque contemplaba concentrar en una nueva sociedad las actividades comerciales y operativas vinculadas con las competencias de la FIFA, incluyendo derechos televisivos, patrocinios, entradas y licencias. La propuesta preveía además la participación de inversores privados.

La iniciativa finalmente fue retirada después de que el rechazo de diferentes sectores generara una crisis interna. La UEFA había cuestionado duramente el proyecto, mientras que otras confederaciones también expresaron reparos respecto del procedimiento utilizado para impulsarlo.

El fuerte respaldo de la AFA a Infantino

En el comunicado, la AFA sostuvo que la gestión de Infantino abrió las puertas de la FIFA a las asociaciones miembro y las confederaciones para promover un diálogo directo.

La entidad argentina destacó como pilares de esa transformación un modelo de gobernanza transparente, el respeto por las estructuras estatutarias y el seguimiento de procedimientos democráticos.

Para la AFA, esos principios son fundamentales para mantener unida a la comunidad internacional del fútbol y continuar generando mejoras tanto en el plano deportivo como institucional.

“El camino es seguir trabajando bajo su liderazgo”

El tramo más contundente del comunicado apareció al referirse al futuro de la FIFA. La AFA señaló que, ante la proximidad del próximo Congreso del organismo, reafirma su decisión de continuar trabajando bajo el liderazgo de Infantino.

De esta manera, la asociación que preside Claudio “Chiqui” Tapia dejó expuesto su respaldo al dirigente suizo en medio de la crisis generada por el fallido proyecto de privatización.

El posicionamiento argentino se produce mientras crece la tensión dentro de la FIFA y distintas confederaciones mantienen posturas enfrentadas sobre la conducción de Infantino y el rumbo institucional del organismo.

Así, la AFA se ubicó entre las asociaciones que respaldan la continuidad de Infantino, al mismo tiempo que celebró que FIFA haya dado marcha atrás con una iniciativa que había generado fuertes cuestionamientos dentro del fútbol mundial.