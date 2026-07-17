En medio de la controversia generada tras la exhibición de una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" durante los festejos por el triunfo sobre Inglaterra, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió este viernes un contundente documento institucional en el que reivindicó el papel de la Selección como uno de los principales activos estratégicos del país.

Sin mencionar de manera directa el episodio ni responder a los cuestionamientos surgidos desde el Reino Unido, la entidad presidida por Claudio Tapia eligió destacar el valor del fútbol argentino como una herramienta de representación internacional.

"El fútbol argentino es un activo estratégico"

El texto, titulado "El fútbol argentino, un activo estratégico de la Nación", comienza con una reflexión sobre el impacto que tiene el deporte más allá de los resultados.

"Hay riquezas que no figuran en las reservas de un Banco Central. No cotizan en bolsas internacionales ni se transportan en barcos. Sin embargo, generan prestigio, confianza, reconocimiento y oportunidades para un país entero. El fútbol argentino es una de ellas", sostiene el comunicado.

La AFA remarcó que cada presentación de la Selección representa mucho más que un partido. "Cada vez que la Selección Argentina sale a una cancha, no solo representa a una asociación deportiva. Representa a la Argentina. Lleva consigo una identidad, una historia y una forma de entender el juego que el mundo reconoce, respeta y admira".

El concepto de "poder blando"

Uno de los ejes centrales del documento es el concepto de "poder blando", utilizado en las relaciones internacionales para describir la influencia que un país ejerce a través de su cultura, sus valores y sus símbolos.

En ese sentido, la AFA afirmó que pocos elementos representan ese poder con tanta fuerza como la Selección Argentina.

"La albiceleste abre puertas donde no llegan los discursos", expresa uno de los pasajes más destacados del texto, al explicar el alcance internacional que tiene el seleccionado.

Messi, Maradona y la Marca Argentina

La entidad también destacó que figuras como Diego Maradona, Lionel Messi, los clubes y los entrenadores argentinos fortalecen la imagen del país en todo el mundo.

Según el comunicado, ese prestigio no solo beneficia al deporte, sino que también impulsa el turismo, los intercambios culturales, las oportunidades comerciales y el posicionamiento internacional de la Marca Argentina.

Finalmente, la AFA sostuvo que los éxitos deportivos son el resultado de una planificación sostenida y concluyó que el fútbol argentino "se convirtió en un activo estratégico de la Nación, una herramienta de integración y un puente que conecta a la Argentina con millones de personas alrededor del planeta".