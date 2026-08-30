La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó una fuerte decisión luego de la polémica que marcó el empate 1-1 entre Deportivo Riestra y Vélez: suspendió provisoriamente al árbitro principal Nazareno Arasa y al encargado del VAR, Diego Ceballos.

La medida fue adoptada por la Dirección Nacional de Arbitraje y su Secretaría Técnica debido al error cometido durante el encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura. Ambos jueces quedarán apartados de las próximas designaciones hasta que finalice la evaluación de su actuación.

La principal polémica ocurrió a los 40 minutos del segundo tiempo. Manuel Lanzini convirtió lo que significaba el 2-1 para Vélez, pero Ceballos llamó desde el VAR a Arasa para que revisara una supuesta infracción previa de Dilan Godoy sobre Cristian Paz.

Luego de observar la jugada en el monitor, el árbitro consideró que había existido una falta del futbolista del Fortín y anuló el tanto. La decisión generó fuertes cuestionamientos debido a que en las repeticiones televisivas no se advertía con claridad la infracción sancionada.

El encuentro ya había tenido otra situación discutida. En el gol de Tomás González que puso en ventaja a Riestra hubo reclamos de Vélez por una posible posición adelantada en la jugada previa. Las protestas derivaron además en la expulsión del entrenador Guillermo Barros Schelotto.

Tras el partido, el Mellizo apuntó directamente contra los responsables del arbitraje. “Arasa y Ceballos no tienen que dirigir nunca más ni en campo ni en el VAR a Vélez Sarsfield”, sostuvo el entrenador, quien también consideró que las decisiones arbitrales privaron a su equipo de quedarse con la victoria.

Horas después llegó la respuesta de la AFA. La entidad confirmó que tanto Arasa como Ceballos permanecerán fuera de las designaciones mientras se completa el análisis correspondiente.

El empate dejó a Vélez en lo más alto de la Zona A de manera transitoria. Ahora, el Fortín deberá cambiar rápidamente el foco: el miércoles 2 de septiembre enfrentará a Boca por los octavos de final de la Copa Argentina.