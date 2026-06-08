Perder una pieza dental no solo afecta la estética de la sonrisa. También puede generar dificultades para masticar, hablar correctamente y mantener la salud bucal a largo plazo. Frente a esta situación, los implantes dentales se han convertido en una de las alternativas más utilizadas para recuperar la funcionalidad y la confianza. Sobre este tema dialogó en Salud & Bienestar, programa emitido por HUARPE TV en la señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube, el doctor Fabio Galdeano, odontólogo.

El especialista destacó que los avances en odontología permiten hoy ofrecer soluciones cada vez más seguras y duraderas para quienes han perdido uno o más dientes. “El implante nos viene a ayudar con esto, realmente serviría para volver a tener esa pieza que no tuvimos o perdimos y es una muy buena manera de poder reconstituir nuestra sonrisa”, explicó.

Los implantes dentales representan una opción de rehabilitación que busca devolver no solo la apariencia natural de la dentadura, sino también su función. Esto significa que el paciente puede volver a masticar, sonreír y hablar con mayor comodidad.

Cómo funciona un implante dental

Para comprender el procedimiento, Galdeano lo describió de manera sencilla. “Es como si fuese un tornillito que nosotros vamos a colocar en el hueso por medio de una cirugía”, señaló. Ese implante, fabricado generalmente en titanio, se integra con el hueso a través de un proceso biológico que le brinda estabilidad y resistencia.

Una vez consolidada esa unión, se coloca la corona dental que reemplaza la pieza ausente. El resultado es una rehabilitación fija que busca imitar tanto la función como la apariencia de un diente natural.

El profesional explicó que actualmente los implantes suelen ser la primera elección cuando falta una pieza dental. A diferencia de técnicas más antiguas, como los puentes tradicionales, permiten reemplazar el diente perdido sin intervenir sobre las piezas vecinas.

Sin embargo, aclaró que no todos los pacientes son iguales y que la indicación depende de una evaluación previa. La calidad y cantidad de hueso disponible son factores fundamentales para determinar si el implante es viable y seguro.

Beneficios, cuidados y mitos frecuentes

Uno de los aspectos que más preocupa a quienes consideran este tratamiento es el procedimiento quirúrgico. Según Galdeano, se realiza bajo anestesia y suele ser bien tolerado por los pacientes. Tras la colocación del implante se efectúan controles periódicos hasta completar la rehabilitación definitiva, un proceso que puede demandar entre cinco y seis meses.

Más allá de la mejora estética, los beneficios impactan directamente en la calidad de vida. Al tratarse de una solución fija, evita las incomodidades que pueden generar algunas prótesis removibles y brinda mayor seguridad al comer o hablar.

No obstante, el especialista remarcó que el éxito del tratamiento depende en gran medida del compromiso del paciente. La higiene bucal diaria y los controles odontológicos periódicos son indispensables para conservar el implante en buen estado durante muchos años.

Entre los mitos más frecuentes aparece la idea del rechazo. Sobre este punto, Galdeano fue claro: “No hay una cuestión de rechazo, sino que tiene que ver más con el cuidado posterior a la colocación”. El titanio utilizado en los implantes es un material ampliamente empleado en medicina por su alta biocompatibilidad.

Respecto a la duración, aseguró que pueden permanecer durante décadas e incluso toda la vida si se mantienen las condiciones adecuadas de higiene y seguimiento profesional.

Para finalizar, dejó un mensaje para quienes están evaluando esta posibilidad. “Lo importante es encontrar la correcta y la adecuada a cada paciente. No existe un tratamiento genérico para todos”, afirmó.

La consulta odontológica sigue siendo el primer paso para conocer las opciones disponibles y elegir la alternativa más conveniente. Recuperar una sonrisa no es solo una cuestión estética: también es recuperar bienestar, comodidad y calidad de vida.