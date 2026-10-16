El número telefónico desde el que se realizó la amenaza de bomba al Centro Cívico de San Juan no está activo. Así lo informó el fiscal José Plaza, quien explicó que esa situación puede dificultar la identificación de la persona que hizo el llamado.

Según detalló el funcionario, la comunicación se recibió el miércoles a las 17:38. Un hombre, aparentemente mayor de edad, advirtió brevemente que había una bomba dentro del edificio, sin aportar más información.

A partir de la alerta, se activó el protocolo de seguridad, se desalojó a las personas que estaban en el lugar y se realizó un rastrillaje piso por piso. En ese momento también se desarrollaba un congreso nacional de relatores de la Corte, cuyos participantes fueron puestos a resguardo.

Después de aproximadamente una hora y media o dos horas, el Centro Cívico volvió a habilitarse sin que se encontraran elementos sospechosos.

En paralelo, intervino Delitos Complejos para tratar de identificar al autor de la llamada. Plaza señaló que el hecho de que el número no esté activo hace que la tarea sea un poco más difícil, aunque aclaró que eso no significa que sea imposible establecer quién realizó la amenaza.

El fiscal manifestó su confianza en el trabajo de la Policía de San Juan y en la colaboración de las áreas que participan de la investigación para dar con el responsable.