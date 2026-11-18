La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) canceló las habilitaciones de más de medio centenar de empresas dedicadas a la distribución y comercialización interjurisdiccional de productos médicos y de diagnóstico in vitro, tras detectar certificados vencidos sin trámite de renovación y un establecimiento cerrado durante una inspección oficial.

Las medidas quedaron formalizadas mediante las resoluciones 7212/2026 y 7383/2026, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, y prohíben a las firmas alcanzadas operar fuera de sus jurisdicciones de origen.

El tránsito interjurisdiccional abarca el envío y la venta de insumos sanitarios hacia otras provincias o distritos, una actividad que exige contar con autorización sanitaria vigente y cumplir con las Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte. Mientras la resolución 7212/2026 dispuso la baja específica de la firma Femedical S.A., la disposición 7383/2026 alcanzó a 55 empresas y 56 depósitos declarados cuyos certificados de inscripción expiraron sin que sus responsables iniciaran la gestión para renovarlos en tiempo y forma.

En el caso de Femedical S.A., dedicada a distribuir productos médicos y de diagnóstico in vitro sin cadena de frío, la cancelación de su habilitación y legajo se resolvió luego de que inspectores de la ANMAT acudieran a su sede de Guevara 1671/1675, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el marco de un pedido de renovación.

Según los considerandos de la norma, pese a los reiterados llamados, nadie atendió y el local se encontraba cerrado. Asimismo, se constató que el Ministerio de Salud de la Nación ya había dado de baja previamente su habilitación jurisdiccional en ese domicilio, un requisito indispensable para operar en el resto del país, aunque la compañía conserva la vía administrativa o judicial para presentar recursos.

Respecto del listado de firmas con certificados vencidos, el organismo regulador recordó que estas autorizaciones tienen una vigencia de cinco años y que, para sostener la actividad mientras se evalúa la prórroga, las compañías deben iniciar el trámite dentro de los 120 días corridos previos al vencimiento.

Al no haber cumplido con ese plazo administrativo, las empresas quedaron automáticamente impedidas de continuar con la distribución interprovincial en CABA, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Corrientes, Santa Fe, Tucumán y Entre Ríos:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Scott Argentina S.A.; Pharma G.B.G. S.A.; Gendelman Raúl Bernardo; Compañía de Servicios Farmacéuticos S.A.; Idea Farmacéutica S.A.; Inge Ray S.R.L.; y Suministros y Equipamientos Médicos S.R.L. (depósito en CABA).

Provincia de Buenos Aires: Surmedic S.R.L. (Bahía Blanca); Menon Jorge Néstor (Pilar); Pharmatotal S.R.L. (Bernal, Quilmes); Medixon S.R.L. (Del Viso, Pilar); Implantes Ortopédicos M y N S.A. (La Plata); Medicenter S.A. (La Plata); Droguería Family S.A. (Villa de Mayo, Malvinas Argentinas); Bluman Connection S.R.L. (Villa Bosch); Tecnoimplantes S.A. (San Isidro); Ultraline S.A. (Quilmes); Queen Insumos Hospitalarios S.R.L. (San Martín); y Grabeco Argentina S.R.L. (Munro, Vicente López).

Córdoba: Droguería Multifarma de Multifarma S.R.L.; Droguería Imixs de Instituto San Agustín S.R.L.; Droguería Lomas S.A.; Lario Georgia Elizabeth; DCM Implantes S.R.L.; Gersa S.R.L.; y Grupo Fix S.R.L.

Mendoza: Laboratorio Farmacéutico & Cía. S.R.L. (Mendoza); Droguería Sissa S.A. (Godoy Cruz); Franlau S.R.L. (Godoy Cruz); y Ricardo Mauri (Mendoza).

Salta: Droguería Ibero Argentina de Lozada Claudia Isabel; y Droguería Corrientes S.R.L.

Corrientes: Marazzi Ariel Alejandro; y Bioassist S.A.

Santa Fe: Sonar S.R.L. (Rosario); Trini Visión S.A. (Rosario); Santa Fe Implantes S.R.L. (Rosario); y Suministros y Equipamientos Médicos S.R.L. (depósito en Rosario).

Tucumán: Productos para la Salud S.R.L. (San Miguel de Tucumán).

Entre Ríos: Laboratorios Imvi S.A. (Gualeguaychú).