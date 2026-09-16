La aplicación y plataforma digital “Venenosos San Juan”, desarrollada por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), trascendió la consulta hogareña y ya se consolidó como un recurso educativo y de entrenamiento técnico. Según los últimos datos relevados por el equipo informático del proyecto, la aplicación alcanzó unas 2.500 descargas desde las tiendas digitales oficiales.

Recientemente, la plataforma fue utilizada en capacitaciones sobre identificación y manipulación de ofidios dictadas a efectivos de la Policía Ecológica, Bomberos, personal de Conservación y miembros del Club Andino. Asimismo, es empleada como material práctico en escuelas secundarias.

El impacto de la herramienta ha generado el interés de unidades académicas y medios de cobertura nacional en Buenos Aires y Tucumán, y será expuesta el próximo mes de octubre en un congreso científico en Río Negro. Se prevé que el modelo sea replicado por grupos de investigación de otras provincias como La Pampa para conformar redes federales de información epidemiológica.

Además, desde que se presentó en febrero de este año, se concretó una nueva etapa de expansión, después del lanzamiento oficial para dispositivos Android, la herramienta adaptó su sistema y ya se encuentra disponible para iPhone (en la App Store) y en formato de sitio web gratuito (venenosossj.unsj.edu.ar).

El desarrollo fue gestado en el marco del Proyecto de Extensión “Animales Ponzoñosos y Salud Pública en San Juan”, dirigido por el doctor en Biología Rodrigo Gómez Alés.

Herramienta de acceso universal

La ampliación a iOS y navegadores de escritorio era uno de los compromisos asumidos por el equipo desde el origen del proyecto para democratizar la información. Según explicó Gómez Alés, la puesta en marcha del sitio web —lograda hace aproximadamente un mes— aportó beneficios técnicos clave:

"El sistema web nos permitió otras potencialidades, como tener un mejor almacenamiento para fotos y brindarle más estabilidad a la aplicación. Ahora cualquier persona la puede usar no solo desde un teléfono, sino desde una computadora. Con esta amplitud de opciones va a haber más descargas, más uso y más consultas", destacó el investigador en diálogo con DIARIO HUARPE.

El equipo desarrollador del proyecto tecnológico.

Ciencia ciudadana y monitoreo en tiempo real

Uno de los ejes constitutivos de la plataforma es la función interactiva “Enviar hallazgo”, que permite a la comunidad adjuntar fotografías y reportes geolocalizados de especímenes hallados en domicilios o espacios agrestes. La base de datos ya cuenta con cientos de registros enviados desde diversos puntos de la provincia, constituyendo un insumo vital para el monitoreo de la fauna de importancia sanitaria.

Entre los hallazgos más frecuentes reportados por los usuarios sobresale el escorpión de relevancia médica (Tityus carrifyi o Tityus trivittatus), con numerosos envíos desde zonas urbanas del Gran San Juan como Capital, Rivadavia y Santa Lucía. Asimismo, se han recibido abundantes registros de arañas intradomiciliarias (como la violinista o de los cuadros) y de serpientes en sectores como Zonda y Ullum, enviadas por vecinos que las observan en el campo, en cuerpos de agua o sobre rutas.

Rodrigo Alés haciendo una demostración del sistema.

En San Juan existen cuatro especies de serpientes peligrosos para el ser humano: la yarará chica, la yarará ñata (muy común en zonas de montaña y senderismo como los cerros Tres Marías o Punta Negra), la cascabel (localizada principalmente al este, en Valle Fértil) y la coral verdadera (con registros recibidos a través de la app en zonas rurales de Angaco y 9 de Julio).

Finalmente, Gómez Alés subrayó la importancia de haber concretado este desarrollo mediante financiamiento público de proyectos de extensión universitaria en el contexto económico actual:

"Tiene un doble valor. A pesar de las dificultades económicas y la falta de financiamiento, los docentes, estudiantes y egresados seguimos trabajando. La universidad sigue apostando por proyectos de extensión que forman recursos humanos y becarios. De alguna manera le estamos devolviendo a la sociedad, en un producto gratuito y disponible para todo el mundo, parte del conocimiento y la formación que han sido financiados con fondos públicos", concluyó.