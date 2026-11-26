La Auditoría General de la Nación (AGN) difundió su informe de gestión sobre el traslado y la administración del oro del Banco Central (BCRA), en el que precisó que los lingotes fueron enviados a Londres bajo custodia del Banco de Pagos Internacionales (BIS), ratificó una pérdida de US$ 1.023 millones y señaló que el Deutsche Bank —entidad en la que trabajaron Luis Caputo y Santiago Bausili— obtuvo ganancias por US$ 157,6 millones.

El organismo que preside Juan Manuel Olmos concluyó que la operatoria exhibió debilidades en los procedimientos de riesgos, controles y respaldo documental, además de cuestionar la falta de entrega de contratos y la firma de una prórroga de jurisdicción que habilita tribunales extranjeros.

De acuerdo con la auditoría, entre junio y agosto de 2024 el Banco Central envió 1.000 barras de oro a Londres, donde el Banco de Inglaterra actúa como custodio del BIS.

La AGN advirtió que el movimiento se realizó sin un instructivo aprobado que definiera etapas, responsables, controles ni protocolos ante contingencias, que la entidad no exhibió la póliza de seguros del traslado y que, tras fundir el metal para una leve mejora de calidad, se pactó una prórroga de jurisdicción.

Asimismo, el informe remarcó que el BCRA ya no conserva barras físicas propias sino un “derecho de crédito sobre oro” —o “oro no asignado”— y que el servicio jurídico descartó riesgos de embargo sin contar con un análisis integral de riesgos sobre las cláusulas de las operaciones realizadas.

Contradicciones contables y mecánica de la pérdida

El documento de gestión complementa el informe contable conocido un mes atrás —en el que la AGN ya había exigido exponer de forma explícita los US$ 1.023 millones perdidos sin compensarlos con la suba internacional del precio del oro— y expone contradicciones entre el discurso oficial y los propios registros de la autoridad monetaria.

Mientras el Banco Central sostuvo que no efectuó operaciones con utilización de lingotes de oro, la auditoría detectó en los registros del organismo tres colocaciones de 32.000 onzas troy cada una entre el 9 de septiembre y el 27 de diciembre de 2024, sin movimientos registrados en la cuenta de intereses ganados sobre depósitos de oro.

Según detalla el informe, la pérdida de US$ 1.023 millones se originó en la venta de opciones de compra con un techo de precio: al subir con fuerza la cotización internacional del metal, el BCRA debió afrontar compensaciones en dólares frente a las contrapartes.

De ese monto total, el BIS percibió US$ 865,3 millones y el Deutsche Bank obtuvo US$ 157,6 millones, en un expediente en el que la AGN también reprochó al Banco Central haber ocultado información y no haber acercado los contratos correspondientes.

El rol del BIS, el Banco de Inglaterra y el Deutsche Bank

De acuerdo con la auditoría de gestión de la Auditoría General de la Nación (AGN), el oro que el Banco Central trasladó a Londres entre junio y agosto de 2024 quedó depositado ante el Banco de Pagos Internacionales (BIS), entidad con sede en Basilea que opera en la plaza londinense, mientras que el Banco de Inglaterra cumple allí la función de custodio físico del metal para el BIS.

Tras la refundición de las barras y la operatoria realizada, el Banco Central dejó de contar con lingotes propios identificados y pasó a tener un derecho de crédito sobre oro no asignado, en el marco de acuerdos en los que se pactó una prórroga de jurisdicción hacia tribunales extranjeros.

En la mecánica de las operaciones auditadas —vinculadas a la venta de opciones de compra con techo de precio y a las compensaciones en dólares por el alza del oro—, el informe señala que las contrapartes que obtuvieron ganancias por la pérdida de US$ 1.023 millones del Banco Central fueron el BIS, con US$ 865,3 millones, y el Deutsche Bank, con US$ 157,6 millones.

La auditoría destaca además que el Deutsche Bank es la institución financiera en la que ocuparon cargos jerárquicos previos tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

En síntesis

Se ratifica la pérdida de 1.023 millones de dólares. La mecánica: El Banco Central vendió opciones de compra con un techo de precio. Como el oro subió fuerte, tuvo que compensar en dólares a las contrapartes. ¿Quiénes se llevaron las ganancias? El BIS, 865,3 millones de dólares y el Deutsche Bank, 157,6 millones de dólares.