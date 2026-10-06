La transformación de 24,5 kilómetros de la Ruta Nacional 20 en una autopista entre Santa Lucía y Caucete será financiada con fondos del Bono San Juan, la emisión por US$600 millones que la Provincia realizó en los mercados internacionales para ejecutar obras de infraestructura.

Así lo confirmó el gobernador Marcelo Orrego al anunciar el proyecto vial que se extenderá desde calle Gorriti hasta el acceso a Caucete y que tendrá dos calzadas separadas, dos carriles por sentido, colectoras, puentes y cruces a distinto nivel.

“El financiamiento de la obra se realiza mediante el Bono San Juan bajo legislación de Nueva York, destinado a financiar obras de infraestructura”, explicó el mandatario.

De esta manera, la Ruta 20 se convierte en uno de los proyectos concretos que comenzarán a darle destino a los recursos obtenidos por la Provincia a través de la colocación de deuda.

US$600 millones y una demanda superior

Orrego destacó durante el anuncio el resultado que tuvo la operación financiera de San Juan en los mercados internacionales. Según detalló, la Provincia estaba autorizada a colocar US$600 millones y recibió una demanda que superó en un 72% ese monto.

“El mundo confía en San Juan”, sostuvo el gobernador al referirse a la respuesta de los inversores.

También indicó que el bono fue colocado con una tasa de 9,55% y vinculó el resultado con las gestiones que la Provincia viene realizando para conseguir financiamiento destinado a infraestructura.

Orrego aseguró además que el Gobierno trabaja en otros proyectos que tendrán novedades y señaló que existen gestiones con Nación, organismos multilaterales y fondos internacionales.

Qué se hará en la Ruta 20

La autopista anunciada tendrá una extensión de 24,5 kilómetros entre calle Gorriti, en Santa Lucía, y el acceso a Caucete. El plazo previsto para completar los trabajos será de 36 meses.

La obra contempla dos calzadas físicamente separadas, con dos carriles por sentido, banquinas y un separador central. También habrá colectoras laterales para conservar los accesos a propiedades y ordenar el tránsito local.

Entre las intervenciones más importantes aparecen puentes viales en la Rotonda del Gaucho, el acceso al aeropuerto y el ingreso a 9 de Julio, además de nuevos cruces en Patricia Sanjuanina y San Isidro.

En calle La Plata se proyectó un puente de aproximadamente 35 metros con dos rotondas inferiores, mientras que sobre el río San Juan se construirá una nueva estructura de unos 206 metros. El puente existente seguirá formando parte del corredor.

El proyecto incluirá además iluminación, señalización, obras hidráulicas, veredas, cruces peatonales y adecuaciones para mantener los recorridos y paradas de la Red Tulum.

Con la Ruta 20, el Gobierno provincial comienza a mostrar uno de los destinos específicos que tendrán los recursos obtenidos mediante el Bono San Juan, mientras anticipa que habrá nuevos anuncios vinculados a otras obras de infraestructura.