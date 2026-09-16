La investigación por el homicidio de un joven de 19 años ocurrido en la Villa 1° de Mayo, en Chimbas, dio un giro luego de que la autopsia determinara que el disparo que provocó su muerte se realizó a una distancia no mayor a 60 centímetros. Con ese dato, los investigadores descartaron la primera versión, que señalaba que personas ajenas al domicilio habían ingresado y efectuado un disparo desde varios metros.

El fiscal Roberto Ginsberg, de la Unidad Fiscal de Investigación de Ciberdelitos y Delitos Complejos (UFICAB), explicó en Radio Sarmiento que el proyectil ingresó por el maxilar izquierdo de la víctima y que en la escena solamente se encontró una vaina correspondiente a un único disparo. La trayectoria y la distancia establecidas por el protocolo de autopsia modificaron el rumbo de la investigación.

Según relató el fiscal, los investigadores volvieron a entrevistar a los testigos que estaban en la vivienda al momento del hecho y también localizaron a otra persona que se había retirado antes de la llegada de la Policía. En esas nuevas declaraciones, todos señalaron a una menor de edad como la persona que manipulaba el arma al momento del disparo.

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, el hecho habría sido accidental. La versión indica que la adolescente se encontraba junto a otras personas en la vivienda, donde estaban cenando y compartiendo la noche, mientras manipulaban un arma de fuego que se encontraba cargada. En ese contexto, al tomarla la menor se habría producido el disparo que impactó contra el joven y le provocó la muerte.

La situación quedó a disposición de la Justicia de Menores. Ginsberg aclaró que, al tratarse de una menor, no correspondía que él realizara nuevas entrevistas ni dispusiera determinadas medidas sobre ella. Será ahora el juez interviniente quien determine las actuaciones correspondientes, incluida la eventual realización de un dermotest y la calificación legal del hecho.

Una primera versión que perdió sustento

En las primeras horas de la investigación, los testimonios apuntaban hacia una posible intervención de terceros. Existían antecedentes que orientaban esa hipótesis: el joven había tenido un conflicto en un boliche durante la noche anterior y también se habían registrado amenazas a través de redes sociales.

Por ese motivo, la investigación inicialmente se concentró en varios hombres que habían sido identificados como posibles autores. Sin embargo, el análisis de la escena, la autopsia y las imágenes de cámaras de seguridad de la zona fueron modificando esa línea.

El fiscal señaló que las primeras personas entrevistadas habían sostenido que terceros habían ingresado a la vivienda y disparado contra el joven. Según explicó, posteriormente los investigadores consideraron que los adultos presentes pudieron haber intentado sostener esa versión para proteger a la menor.

En ese sentido, Ginsberg indicó que los adultos que estaban en la casa podrían quedar vinculados a una investigación por un eventual delito de encubrimiento, aunque aclaró que su participación deberá ser analizada individualmente. Ninguno de ellos tendría parentesco con la víctima ni con la adolescente: se trataría de un grupo de amigos.

La mecánica de la muerte

El protocolo de autopsia también permitió establecer cómo se produjo la lesión fatal. Según explicó el fiscal, el proyectil ingresó por el sector izquierdo de la mandíbula con una trayectoria ligeramente descendente, impactó contra una vértebra y salió por la zona posterior del cuello.

La lesión provocó una hemorragia de consideración. De acuerdo con los elementos reunidos en la investigación y los testimonios de quienes estaban presentes, el joven murió aproximadamente entre 10 y 15 minutos después del disparo.

Ginsberg sostuvo que, por el momento, los testimonios hablan de un disparo accidental, aunque remarcó que la determinación definitiva sobre la calificación legal corresponde a la Justicia de Menores.

La investigación continúa respecto de los adultos presentes en la vivienda y de las circunstancias posteriores al disparo. En paralelo, la menor quedó a disposición del régimen de Justicia Penal Juvenil, implementado en San Juan desde el 5 de septiembre.