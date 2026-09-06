La autopsia reveló de qué murió el hombre hallado en una Traffic en Albardón

Una camioneta Traffic detenida en la zona de Albardón guardaba un escenario que conmocionó a los vecinos: en su interior yacía un hombre sin vida y semidesnudo. Sin embargo, el avance de las pericias forenses aportó claridad sobre el hecho y reorientó la investigación judicial.

Los estudios médicos practicados al cadáver determinaron que el fallecimiento ocurrió por causas naturales, producto de un shock cardiogénico. Los especialistas que examinaron el cuerpo remarcaron que "no presentaba ningún tipo de lesión, traumatismo ni signos de violencia externa", una conclusión que permitió descartar cualquier hipótesis delictiva.

A pesar de la claridad del diagnóstico inicial, la Justicia esperará los informes de laboratorio y los análisis toxicológicos para ratificar que no existan sustancias ajenas en el cuerpo. Más allá de estas medidas de rigor, la sospecha de un ataque al corazón se mantiene como la principal línea explicativa.

El detalle de la vestimenta de la víctima continúa siendo el punto sin resolver de la jornada. Las autoridades todavía no lograron determinar si la persona atravesó el episodio cardíaco en soledad o si estuvo junto a alguien más, debido a la falta de cámaras en el área y a la ausencia de testigos presenciales.

La causa quedó radicada en la UFI Delitos Especiales N°7, bajo la órbita del fiscal Francisco Pizarro y del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi. Fuentes del ámbito judicial explicaron que "al confirmarse médicamente que no hubo participación de terceros en el deceso y descartarse la violencia física, el hecho carece de relevancia penal", por lo que el expediente será archivado apenas se adjunten los estudios pendientes.