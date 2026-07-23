Una investigación coordinada por la UFI Genérica permitió la detención de cuatro personas vinculadas a un violento episodio ocurrido el pasado 9 de julio en Villa El Salvador, Chimbas. El hecho se registró cerca de las 22:30, cuando un grupo de personas disparó contra una propiedad en la calle Río Negro e intentó prenderle fuego mediante el uso de una bomba molotov.

La identificación de los sospechosos fue posible gracias al análisis de registros fílmicos donde se observaron los vehículos utilizados. Entre los rodados detectados se encontraban un Renault 19 blanco, un Fiat Siena y motos de color oscuro. Con estos datos, la Justicia ordenó una serie de operativos durante la madrugada del miércoles en diversos domicilios de Capital y Chimbas.

En los allanamientos, que contaron con la participación de la Brigada de la UFI Genérica y el apoyo del Grupo Especial GERAS, se incautó un importante arsenal. Los efectivos secuestraron cinco armas de fuego, entre las que figuran dos revólveres calibre .22, dos calibre .38 y una pistola 11.25. También hallaron una réplica, un arma de fabricación casera y gran cantidad de municiones de calibres .22, .38, nueve milímetros y 11.25.

Además del armamento, se secuestraron un automóvil Renault blanco y dos motocicletas de 110 centímetros cúbicos. Los detenidos fueron identificados como dos hermanos de apellido Rodríguez Marcoleta, un hombre de apellido Bajinay y otro de apellido Algañaraz. Todos quedaron a disposición de la Justicia mientras se intenta establecer el móvil del ataque y el nivel de participación de cada involucrado.