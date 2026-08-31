La identidad, la historia y el orgullo por representar a sus escuelas también tuvieron su lugar en una nueva jornada de UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE. La EPET N°1 Ingeniero Rogelio Boero y el Colegio Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera llegaron al programa con dos equipos dispuestos a dejar todo en cada consigna, en una competencia que mantuvo la tensión hasta el último bloque.

Por el equipo azul participaron Bruno Quinteros y Julio Andreolli, alumnos de 5° 5° de la Boero. Antes de comenzar el juego, el curso presentó parte de su identidad a través de un video en el que destacaron el compañerismo y el orgullo de pertenecer a la institución. Entre las particularidades que compartieron apareció la experiencia de un alumno de Alemania que se encuentra realizando un intercambio y comparte su paso por la escuela con los estudiantes sanjuaninos. Además, resaltaron las cuatro especialidades, sus espacios y, sobre todo, el grupo humano que forma parte del curso.

La Boero y el Cabrera llevaron su historia, orgullo y ganas de competir a una nueva jornada de UPD. FOTO HUARPE.

Del otro lado estuvo el equipo naranja, integrado por María Paz Rodríguez y Máximo Almeida, de 5° 2° del Colegio Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera. Su presentación recorrió distintos espacios de la institución, como el patio, la biblioteca, los cursos y los símbolos que forman parte de la vida cotidiana escolar. También pusieron el foco en la historia: destacaron que se trata de una de las primeras escuelas fundadas por Domingo Faustino Sarmiento y que conserva reliquias vinculadas al pasado de la provincia. Entre sus espacios se encuentra además el SUM, remodelado luego de un incendio.

Un punto a punto que no dio respiro

La competencia comenzó con el desafío de preguntas. El equipo azul acertó en Geografía y Lengua, mientras que el naranja respondió correctamente Matemática e Historia. La diferencia inicial fue mínima y una respuesta sin opciones permitió sumar puntos extra, dejando el primer tramo con un ajustado 3 a 2.

En el segundo bloque, la distancia siguió siendo corta. En Verdadero o Falso, la Boero consiguió tres puntos en Matemática y el Cabrera sumó dos en Ciencia. Luego, en el desafío de unir conceptos, Historia le aportó dos puntos al azul y Deporte tres al naranja. El marcador llegó al tercer bloque con apenas un punto de diferencia: 8 a 7.

Con todo abierto, llegó el turno del Tutti Frutti. La letra F fue para el equipo azul, que sumó nueve puntos, mientras que la M le permitió al naranja conseguir 12. La Lluvia de Preguntas fue el último gran desafío: seis puntos para la Boero y ocho para el Cabrera terminaron de definir una jornada en la que cada respuesta podía inclinar la balanza.

Finalmente, el Colegio Nacional Monseñor Doctor Pablo Cabrera se quedó con la victoria por 27 a 23, consiguió el pase a la tercera ronda y volverá a UPD para continuar en competencia.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.