La Bolsa de Comercio respaldó la emisión de bonos para financiar infraestructura

La colocación de bonos por hasta 600 millones de dólares que impulsa el Gobierno de San Juan continúa generando debate entre quienes la consideran una herramienta para financiar el desarrollo y quienes advierten sobre un posible aumento del endeudamiento provincial. En ese contexto, la contadora y asesora financiera de la Bolsa de Comercio de San Juan, Anabel Recabarren, sostuvo que la operación debe analizarse en función del destino que tendrán los recursos y afirmó que la emisión representa una oportunidad para financiar infraestructura estratégica.

Según explicó, la palabra "endeudamiento" suele tener una connotación negativa, aunque aclaró que no todos los procesos de toma de deuda son perjudiciales.

"Endeudarse no es malo en función de para qué me estoy endeudando. Si el dinero se destina a infraestructura, quedan obras para la provincia. Distinto sería endeudarse para pagar gasto corriente o salarios", señaló.

San Juan, con condiciones favorables

Recabarren indicó que la emisión de bonos provinciales es una práctica habitual entre distritos con recursos naturales exportables. Mencionó como ejemplos a Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires y Córdoba, provincias que participan regularmente del mercado de deuda.

En ese sentido, consideró que San Juan reúne condiciones que resultan atractivas para los inversores.

"San Juan tiene cuentas saneadas, no tiene déficit fiscal y además cuenta con proyectos mineros que generarán ingresos legítimos de dólares", explicó.

La especialista agregó que, además de la garantía ofrecida mediante la coparticipación federal, el verdadero respaldo de la emisión está en el potencial exportador que tendrá la minería provincial en los próximos años.

El peso de Vicuña

Uno de los principales argumentos de Recabarren está vinculado al desarrollo del proyecto Vicuña. Según explicó, cuando alcance su máxima capacidad de producción, prevista para 2031, generará exportaciones por alrededor de 6.000 millones de dólares anuales.

La asesora destacó la magnitud de esa cifra al compararla con el desempeño nacional del sector.

"Solo Vicuña va a exportar en 2031 el equivalente a todo lo que exportó la minería argentina durante 2025", afirmó.

Para la especialista, ese flujo futuro de divisas constituye uno de los elementos que fortalecen la confianza del mercado en la colocación de los bonos.

Seguridad jurídica y estabilidad

Consultada sobre la posibilidad de que un cambio de gobierno modifique las condiciones de los proyectos, Recabarren señaló que la mayoría de las inversiones mineras ingresan bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que garantiza estabilidad jurídica durante tres décadas.

En consecuencia, sostuvo que un eventual cambio de administración provincial no debería alterar las condiciones bajo las cuales fueron aprobados los proyectos.

El aporte de Vicuña fortalece la colocación

Finalmente, la contadora consideró que el reciente acuerdo entre la Provincia y Vicuña, mediante el cual la empresa realizará un aporte extraordinario de 250 millones de dólares para infraestructura, representa una señal positiva para los mercados.

A su entender, el desembolso constituye una muestra de confianza de la compañía en el desarrollo de San Juan y en la ejecución de las obras necesarias para acompañar el crecimiento minero.

"Para mí es un espaldarazo enorme. Vicuña está diciendo que confía en San Juan y en que las obras necesarias para los proyectos se van a realizar", concluyó.