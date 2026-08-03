La derrota de River Plate por 1-0 frente a Rosario Central no solo agravó el delicado presente deportivo del equipo, sino que también provocó una dura reacción de los hinchas en el estadio Monumental, donde los silbidos, insultos y cánticos marcaron una de las noches de mayor tensión de los últimos años.

El descontento comenzó incluso antes del inicio del partido. Durante el anuncio de la formación, varios futbolistas fueron silbados por los simpatizantes, aunque el mayor repudio recayó sobre el entrenador Eduardo Coudet, cuyo ciclo atraviesa su momento más crítico.

Con el correr del encuentro, la impaciencia fue creciendo. Tras el gol de Rosario Central, las tribunas comenzaron a entonar cánticos exigiendo una reacción del equipo, entre ellos el tradicional "Movete, River, movete..." y "A ver si nos entendemos, los jugadores y la popular...", en reclamo por la falta de actitud dentro del campo de juego.

El pitazo final terminó de desatar la bronca. Desde los cuatro costados del Monumental bajó el clásico "Jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie", dirigido al plantel por la seguidilla de malos resultados.

La dirigencia tampoco quedó al margen de las críticas. Minutos después, los simpatizantes apuntaron contra las autoridades del club con el cántico "La comisión, la comisión, se va a la p... que lo parió", reflejando el creciente malestar por el presente institucional y deportivo.

En medio del clima de tensión, también volvieron a escucharse pedidos para el regreso de Ramón Díaz al banco de suplentes, mientras la continuidad de Eduardo Coudet sigue siendo motivo de debate entre los hinchas.

River atraviesa una de sus peores rachas de los últimos años. El equipo perdió los tres partidos disputados en el Torneo Clausura, quedó eliminado de la Copa Argentina y acumula cuatro derrotas consecutivas en el semestre. Si se suma la final del Torneo Apertura perdida frente a Belgrano, el "Millonario" ya lleva cinco caídas consecutivas en competencias de la AFA, una marca que profundiza la preocupación de los simpatizantes.