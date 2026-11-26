El Senado de la Nación aprobó en general por 43 votos el proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno nacional, una iniciativa que tiene como ejes centrales la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a los comicios presidenciales y legislativos de 2027 y la incorporación de Ficha Limpia para impedir que puedan postularse candidatos condenados en segunda instancia por delitos dolosos.

Tras obtener media sanción en la Cámara Alta luego de un acuerdo entre La Libertad Avanza y distintos bloques aliados para avanzar con una versión acotada del texto, el expediente deberá ahora ser tratado en sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

Además de dejar en suspenso las elecciones primarias y prohibir candidaturas de dirigentes con condena dolosa en segunda instancia, la iniciativa introduce cambios sustanciales en el régimen electoral argentino.

La primera a resaltar es la suspensión de las elecciones a representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur y restituye la mitad de la publicidad electoral contemplada en la legislación vigente.

También pone fin a la veda electoral para los comercios y espectáculos, por lo cual podrán funcionar normalmente el día de los comicios y establece que los candidatos no podrán hacer campaña en los dos días previos a la votación.

También, dejará de ser obligatorio el debate presidencial en la primera vuelta. En otro punto, incorpora la afiliación digital por medios electrónicos —que convivirá con el método de la ficha o "paleta" tradicional— e incluye en la Boleta Única un casillero para poder votar lista única.

Los cruces y posturas en el recinto

El encargado de abrir el debate y detallar el alcance de los tres capítulos del dictamen final fue el senador por Tierra del Fuego y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (La Libertad Avanza). "El texto final que tenemos en el recinto tiene tres capítulos. El primero incorpora la filiación digital como herramienta nueva, es decir por medios electrónicos. Convive con el método de la paleta tradicional para afiliarse a un partido. No podrán ser candidatos quienes tienen condena por delito doloso firme en segunda instancia, lo que se conoce como Ficha Limpia", explicó el legislador oficialista.

Desde el radicalismo, el senador bonaerense Maximiliano Abad confirmó el acompañamiento de su bancada al señalar que la suspensión de las PASO "es un pedido de los gobernadores del radicalismo" y reivindicó la incorporación de Ficha Limpia como "una bandera histórica de mi partido".

En esa línea, rechazó las acusaciones opositoras y afirmó: "Estoy absolutamente convencido de que esto no es proscripción, no es contra nadie, es una respuesta institucional contra la impunidad de dirigentes de varias fuerzas políticas".

En el cierre del debate, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, cuestionó el funcionamiento histórico de las primarias al sostener que "las PASO nacieron prometiendo competencia y de las cuatro elecciones generales el justicialismo en tres no participó contra nadie y en la última fue casi un stand up, eran unas PASO inventadas".

Incluso planteó una postura personal más profunda: "Yo si tuviese que tomar una decisión en este momento, no sería solamente suspender, sería eliminar y cambiar hacia un sistema que sean abiertas, donde uno pueda tener a toda la sociedad que quiera participar en esa coalición o en ese partido y que pueda inscribirse y votar y que sean en una fecha distinta en la que hacen otras coaliciones u otros partidos".

Por el bloque aliado, la senadora chubutense Edith Terenzi ratificó su voto favorable a la suspensión, aunque pidió "tener un compromiso y una responsabilidad de analizar las leyes a partir de su trazabilidad" y advirtió que aún "nos queda pendiente hablar realmente de una reforma electoral integral".

Desde el peronismo, en cambio, expresaron un fuerte rechazo. El presidente del bloque Justicialista, José Mayans, calificó el proyecto como "un verso, una mentira más del Gobierno y una improvisación más del Gobierno de Milei".

Por su parte, el senador pampeano Daniel Bensusán acusó al Ejecutivo de buscar "eliminar las PASO y como no pudo las suspende", y sostuvo que el presidente Javier Milei evitaba las internas por "miedo que se le meta adentro del partido o la alianza una candidata o candidato y le gane la elección", al tiempo que advirtió que, sin primarias, el peronismo "va a tener cientos de candidatos a Presidente".

Para alcanzar la mayoría absoluta de 37 votos requerida para aprobar la reforma, el bloque de La Libertad Avanza —presidido por Patricia Bullrich y compuesto por 21 senadores propios— construyó una mayoría junto a bloques dialoguistas y representantes provinciales, superando en el recinto las proyecciones previas de entre 38 y 40 adhesiones:

Unión Cívica Radical (10 votos): acompañaron los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri; los santafesinos Eduardo Galaretto y Carolina Losada; la chaqueña Silvina Schneider; los correntinos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi; el bonaerense Maximiliano Abad; el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger.

PRO y aliados provinciales: sumaron su respaldo los senadores del PRO Martín Goerling, María Victoria Huala y Andrea Marcela Cristina; la chubutense Edith Terenzi (alineada con el gobernador Ignacio Torres); los representantes de Provincias Unidas Carlos "Camau" Espínola y Alejandra Vigo; y la neuquina Julieta Corroza (cercana al gobernador Rolando Figueroa).

Otros sectores clave: en la previa también se mostraban favorables los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, mientras mantenían indefinida su postura la salteña Flavia Royón (Primero los Salteños) y los misioneros Carlos Arce y Sonia Decut.

En el bloque Convicción Federal hubo posturas divididas, el catamarqueño Guillermo Andrada se inclinaba por acompañar, la jujeña Carolina Moisés mantenía reserva y la tucumana Sandra Mendoza adelantó su voto negativo en sintonía con el gobernador Osvaldo Jaldo.

El rechazo se concentró en los 22 senadores del bloque Justicialista encabezado por José Mayans, los representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero (espacio liderado por Gerardo Zamora), el monobloque Justicia Federal Social de Fernando Salino y la senadora tucumana Beatriz Ávila (Independencia), también alineada con Osvaldo Jaldo.