La Cámara Federal de Casación Penal intervendrá en la causa que investiga el funcionamiento de la feria La Salada al admitir el recurso presentado por la fiscal Cecilia Incardona contra el fallo que había dispuesto la libertad de Jorge Omar Castillo, conocido como el "Rey de La Salada", y de otros acusados de integrar una organización dedicada al lavado de dinero y la asociación ilícita.

La decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, quienes analizarán si corresponde mantener la resolución de la Cámara Federal de La Plata o restablecer los procesamientos con prisión preventiva dictados originalmente por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella.

En abril de este año, la Cámara platense, integrada por Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, había dejado sin efecto los procesamientos dictados en julio de 2025 al considerar que la investigación no contaba con la autonomía suficiente para sostener las acusaciones y que las medidas resultaban prematuras. Como consecuencia, ordenó la inmediata libertad de Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa y otros imputados, además de levantar los embargos millonarios que pesaban sobre sus bienes.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, en el complejo ferial operaban dos organizaciones criminales. Una de ellas estaba presuntamente encabezada por Castillo, Presa y Corrillo Torrez y administraba las ferias Punta Mogote, Mogote Factory y Olimpo. La segunda era liderada por Enrique Esteban Antequera y tenía a su cargo la feria Urkupiña.

La acusación sostiene que ambas estructuras desarrollaban un esquema de comercialización masiva de mercadería falsificada, evasión tributaria y lavado de activos provenientes de esas actividades. De acuerdo con la fiscalía, solo la firma Punta Mogote S.C.A. habría recibido más de 26.000 millones de pesos entre 2021 y 2025, dinero que luego habría sido utilizado para adquirir inmuebles de lujo, estancias y vehículos de alta gama.

No obstante, la Cámara Federal de La Plata consideró que las pruebas reunidas hasta el momento no alcanzaban para sostener los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, razón por la cual revocó los procesamientos y dispuso la excarcelación de todos los imputados.

Con la admisión del recurso extraordinario, será ahora la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá definir si confirma ese criterio o si revierte la decisión y permite que continúe vigente el procesamiento de Castillo y del resto de los acusados en una de las investigaciones judiciales más importantes vinculadas al funcionamiento de la megaferia de Lomas de Zamora.