En el marco de las acciones de promoción del concurso literario “San Juan Escribe. Premio Jorge Leónidas Escudero”, la Cámara de Diputados de San Juan realizó una jornada de presentación en el Colegio Secundario Juan Pablo Echagüe, ubicado en el departamento Santa Lucía.

El encuentro tuvo como objetivo acercar la propuesta a los estudiantes, difundir las características del certamen e incentivar la escritura creativa, la lectura y la participación de los jóvenes en proyectos literarios.

La actividad estuvo encabezada por la diputada provincial Rosana Luque, quien estuvo acompañada por autoridades directivas de la institución educativa, docentes, alumnos y representantes del Fondo Editorial de la Legislatura Provincial.

Una propuesta para acercar la literatura a las aulas

Durante la jornada, el equipo legislativo desarrolló junto a los estudiantes una dinámica interactiva destinada a explicar las pautas del concurso de una manera didáctica y participativa.

A través de un juego adaptado a los jóvenes, los alumnos pudieron conocer los requisitos de participación, las categorías disponibles y las posibilidades que ofrece el certamen para quienes se animen a presentar sus producciones.

La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la escuela y la creación literaria, promoviendo espacios donde los estudiantes puedan expresar sus ideas, historias y miradas sobre la realidad.

El testimonio de una experiencia ganadora

Uno de los momentos destacados de la presentación fue la participación de un estudiante del Colegio Dr. Bernardo Houssay, quien compartió la experiencia de sus compañeros tras obtener el premio Revelación Escolar en la edición anterior con la obra colectiva “Pacto de Silencio”.

El joven relató cómo fue el proceso creativo desarrollado en el aula y la importancia de trabajar en equipo para construir una producción literaria que luego tuvo la posibilidad de ser publicada por la Legislatura Provincial.

Categorías y premios del certamen

Desde la organización recordaron que el concurso está destinado a participantes desde los 10 años en adelante y cuenta con dos categorías: juvenil, para personas de entre 10 y 17 años, y adultos, desde los 18 años.

Las obras pueden presentarse de manera individual o grupal, lo que permite incentivar tanto la creatividad personal como el trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes.

Para la categoría juvenil, el certamen contempla distintos reconocimientos, entre ellos dispositivos tecnológicos, la publicación de las obras ganadoras y su incorporación al catálogo editorial de la Legislatura Provincial.

Con esta propuesta, la Cámara de Diputados continúa impulsando espacios destinados a promover la lectura, la escritura y la participación cultural de los sanjuaninos.