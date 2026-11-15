La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la ley 27.609 —vigente entre enero de 2021 y mediados de 2024, durante la presidencia de Alberto Fernández— y ordenó reemplazarla por el mecanismo de la ley 27.426, sancionada en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri.

La resolución, firmada por los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, revoca una sentencia de primera instancia en el marco de una demanda iniciada contra la Anses por la jubilada Carmen Galletta. Aunque el fallo tiene alcance exclusivo para este expediente y no genera un aumento automático para todo el sistema, sienta un precedente judicial de peso tanto para el reclamo de diferencias retroactivas como para el recálculo de la base de los haberes actuales en miles de juicios en trámite.

De acuerdo con lo dispuesto por el tribunal, el haber de la demandante deberá ser recalculado bajo el esquema de 2017 desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive, para luego empalmar con el régimen vigente de actualización mensual por inflación establecido mediante el decreto 274/2024.

Los fundamentos: una pérdida real del 46,83%

En su voto, el camarista Fantini señaló que la fórmula sancionada en 2020 —que combinaba la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria— carecía de cláusulas gatillo o pisos de garantía frente a escenarios de fuerte aceleración inflacionaria.

Al auditar los números del período comprendido entre marzo de 2021 y marzo de 2024, la Cámara constató los siguientes indicadores:

Movilidad acumulada (Ley 27.609): 553,55%; la inflación acumulada (IPC): 1.129,07%; y una pérdida del poder de compra del 46,83%.

Asimismo, los magistrados remarcaron que los aumentos posteriores atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) no lograron recomponer ese perjuicio, ya que comenzaron a aplicarse sobre una base de cálculo previamente depreciada.

Cómo se calculará el reajuste y qué pasa con los retroactivos

Para recomponer el haber sin crear un índice por vía judicial, los jueces optaron por reinstalar la fórmula de la ley 27.426 —que ajustaba trimestralmente en base a un 70% de inflación (IPC) y un 30% de variación salarial (RIPTE)— al tratarse de una pauta previamente aprobada por el Congreso Nacional.

El mecanismo de liquidación fijado por la Sala II establece pautas específicas. Descuentos para evitar duplicaciones, deberán restarse todas las sumas ya abonadas por la Anses en concepto de movilidad, adelantos y bonos extraordinarios otorgados durante ese período.

Se declaró inconstitucional la aplicación del tope previsto en el artículo 9 de la ley 24.463 en caso de que genere una quita igual o superior al 15% sobre el haber recalculado.

Las diferencias devengarán intereses según la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central. No obstante, el tribunal hizo lugar a la excepción de prescripción planteada por la Anses, lo que acota el período exigible de los montos retroactivos.