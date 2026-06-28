La Cámara Minera de San Juan dio un paso para fortalecer el vínculo con los proveedores locales al convocar a representantes de cámaras empresarias, colegios profesionales y entidades vinculadas a la actividad a una reunión destinada a construir una agenda de trabajo conjunta para el sector.

El encuentro fue encabezado por el vicepresidente de la entidad, Marcelo Álvarez, y la directora ejecutiva, Sandra Barceló. Participaron representantes de distintas organizaciones que integran la cadena de valor minera provincial, con el objetivo de identificar desafíos comunes y coordinar acciones que permitan potenciar la participación de empresas sanjuaninas en el desarrollo de los proyectos mineros.

La convocatoria se produjo en el marco de la nueva conducción de la Cámara Minera de San Juan, que este año quedó presidida por José María Morea, Country Director de Vicuña Corp. La renovación institucional también incluyó la llegada de Álvarez a la vicepresidencia en reemplazo de Analía García, en una etapa que comienza a mostrar señales de mayor apertura hacia otros actores del sector.

"Hemos tenido una participación inmensa de casi todas las cámaras de la provincia de San Juan, donde hemos propuesto la creación de una agenda de trabajo conjunta con las distintas cámaras de la provincia, abierta a todos los proveedores de San Juan para crear un sistema virtuoso de relacionamiento entre la Cámara y los proveedores que permita un mayor y mejor desarrollo para la provincia", afirmó Álvarez.

Entre los asistentes estuvo José Silva, presidente de la Cámara de Jóvenes Mineros de Iglesia (CADEMI), una de las entidades que representa a proveedores vinculados a la actividad. Su participación reflejó el interés de las empresas locales por consolidar espacios de diálogo permanentes con las operadoras y las instituciones del sector.

"Desde CADEMI celebramos el encuentro porque se ha puesto sobre la mesa que se van a empezar a hacer reuniones periódicas para tener un feedback más orgánico con las operadoras mineras. Nos parece muy importante generar estos espacios de diálogo", señaló José Silva, presidente de la Cámara de Jóvenes Mineros de Iglesia (CADEMI) a DIARIO HUARPE.

La iniciativa también fue respaldada por otras organizaciones. Eduardo Caputo, representante de la Cámara de Perforistas (CAPERFO), destacó que la convocatoria incluyera a entidades que no forman parte de la Cámara Minera.

"Me parece sumamente acertado el hecho de poder tener una comunicación directa y además haber incluido no solo a proveedores que ya eran socios de la Cámara Minera, sino también a otras cámaras, las departamentales e incluso algunos colegios profesionales", señaló.

La creación de una mesa de trabajo permanente aparece como uno de los principales objetivos de esta nueva etapa. El desafío será traducir el diálogo institucional en acciones concretas que permitan fortalecer la cadena de proveedores locales en un contexto marcado por el avance de los grandes proyectos de cobre que se preparan para las próximas etapas de desarrollo en San Juan.