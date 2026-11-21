En el marco de la Fiesta Nacional del Sol, y durante una entrevista exclusiva en el stand de GRUPO HUARPE, el vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) y CEO de Veladero, Marcelo Álvarez, confirmó una noticia que cambiará el ecosistema productivo de la provincia: la institución abrirá sus puertas de par en par a todos los proveedores mineros, sin distinción y sin costo alguno.

La decisión es el resultado de más de un año de trabajo en la reforma de los estatutos (las normas internas que rigen el funcionamiento de la entidad) y será ratificada el próximo 15 de diciembre durante una asamblea extraordinaria (una reunión formal de los socios para tomar decisiones clave). El objetivo es claro: profesionalizar la gestión de cara a la avalancha de inversiones que se viene para San Juan, evitando conflictos de intereses y ampliando la participación de la cadena de valor.

Álvarez, quien ocupa la vicepresidencia de la CMSJ en representación de Veladero desde abril de este año junto al presidente José Morea (de Vicuña), explicó detalladamente el cronograma de los cambios. "La Cámara viene hace un año y un poco más trabajando en una reforma de los estatutos. Hace unos 15 días la comisión directiva aprobó unos estatutos que van a ser aprobados en una asamblea extraordinaria que se va a desarrollar el 15 de diciembre", afirmó el directivo.

El cambio de paradigma es total. Hasta hoy, la Cámara nucleaba tanto a las operadoras mineras como a los proveedores. Con la nueva reforma, la gestión y la comisión directiva quedarán exclusivamente en manos de las empresas operadoras mineras. Los actuales socios proveedores pasarán a una categoría de "socios honorarios" en reconocimiento a su trayectoria, sin pagar cuota, mientras que las pymes que quieran sumarse a partir de ahora podrán hacerlo de forma libre y gratuita.

“A partir de diciembre ningún proveedor que quiera participar va a tener que pagar una cuota. La idea es no dejar afuera a nadie”.

Para el directivo, esta apertura no es un acto de generosidad, sino una necesidad estratégica para la provincia. "Los socios actuales que son proveedores van a seguir siendo socios, pero en una categoría de socios honorarios, donde son activos. Es un reconocimiento porque han tenido un rol muy importante en todo este tiempo", señaló Álvarez, quien detalló que la conducción política quedará para las mineras para evitar cualquier atisbo de sectarismo. "Para evitar conflictos de intereses, lo que se decidió es que la Cámara sea gestionada por las empresas mineras con una apertura universal al diálogo con los proveedores", remarcó.

¿Qué beneficios tendrán los proveedores que se asocien?

El nuevo esquema de trabajo incluirá la creación de comisiones específicas para abordar los desafíos de la industria. La comisión de proveedores tendrá reuniones permanentes y una agenda propia para gestionar licitaciones, tiempos y expectativas. Además, se sumará a las entidades bancarias a la mesa de trabajo para generar sinergia y facilitar el financiamiento de proyectos.

“La Cámara necesita hoy generar un nivel de profesionalización de cara a lo que se viene. Va a haber una comisión de proveedores, como va a haber una comisión de talento y una de infraestructura”.

"El gran beneficio que van a tener todos los proveedores sin pagar cuota es tener una comisión de trabajo con una agenda y reuniones permanentes. Vamos a juntar en esa comisión a los bancos para que también haya una sinergia entre los proveedores, las cámaras y la posibilidad de financiar proyectos", explicó Álvarez. La Cámara también dispondrá de una base de datos de información de las empresas para mejorar y controlar las expectativas y los tiempos de las licitaciones y capacitaciones.

La asamblea del 15 de diciembre marcará un antes y un después en la institución. Los proveedores que se sumen tendrán acceso a formación empresarial privilegiada y a un espacio de diálogo directo con las operadoras y a herramientas financieras para poder prestar sus servicios a las operadoras. "La idea es no dejar afuera a nadie y adecuarnos a la realidad que hoy la minería y la provincia nos exige", sentenció Álvarez en HUARPE TV. Ante la consulta sobre qué tipo de empresas se pueden sumar, el directivo aclaró : "todas las que quieran".

En el marco de la Fiesta Nacional del Sol, y durante una entrevista exclusiva en el stand de HUARPE TV, el vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) y CEO de Veladero, Marcelo Álvarez, confirmó una noticia que cambiará el ecosistema productivo de la provincia: la institución abrirá sus puertas de par en par a todos los proveedores mineros, sin distinción y sin costo alguno.

La decisión es el resultado de más de un año de trabajo en la reforma de los estatutos (las normas internas que rigen el funcionamiento de la entidad) y será ratificada el próximo 15 de diciembre durante una asamblea extraordinaria (una reunión formal de los socios para tomar decisiones clave). El objetivo es claro: profesionalizar la gestión de cara a la avalancha de inversiones que se viene para San Juan, evitando conflictos de intereses y ampliando la participación de la cadena de valor.

Álvarez, quien ocupa la vicepresidencia de la CMSJ en representación de Barrick desde abril de este año junto al presidente José Morea (de Vicuña), explicó detalladamente el cronograma de los cambios. "La Cámara viene hace un año y un poco más trabajando en una reforma de los estatutos. Hace unos 15 días la comisión directiva aprobó unos estatutos que van a ser aprobados en una asamblea extraordinaria que se va a desarrollar el 15 de diciembre", afirmó el directivo.

El cambio de paradigma es total. Hasta hoy, la Cámara nucleaba tanto a las operadoras mineras como a los proveedores. Con la nueva reforma, la gestión y la comisión directiva quedarán exclusivamente en manos de las empresas mineras. Los actuales socios proveedores pasarán a una categoría de "socios honorarios" en reconocimiento a su trayectoria, mientras que las pymes que quieran sumarse a partir de ahora podrán hacerlo de forma libre y gratuita.

“A partir de diciembre ningún proveedor que quiera participar va a tener que pagar una cuota. La idea es no dejar afuera a nadie”.

Para el directivo, esta apertura no es un acto de generosidad, sino una necesidad estratégica para la provincia. "Los socios actuales que son proveedores van a seguir siendo socios, pero en una categoría de socios honorarios, donde son activos. Es un reconocimiento porque han tenido un rol muy importante en todo este tiempo", señaló Álvarez, quien detalló que la conducción política quedará para las mineras para evitar cualquier atisbo de sectarismo. "Para evitar conflictos de intereses, lo que se decidió es que la Cámara sea gestionada por las empresas mineras con una apertura universal al diálogo con los proveedores", remarcó.

Comisiones, bancos y financiamiento

El nuevo esquema de trabajo incluirá la creación de comisiones específicas para abordar los desafíos de la industria. La comisión de proveedores tendrá reuniones permanentes y una agenda propia para gestionar licitaciones, tiempos y expectativas. Además, se sumará a las entidades bancarias a la mesa de trabajo para generar sinergia y facilitar el financiamiento de proyectos.

“La Cámara necesita hoy generar un nivel de profesionalización de cara a lo que se viene. Va a haber una comisión de proveedores, como va a haber una comisión de talento y una de infraestructura”.

"El gran beneficio que van a tener todos los proveedores sin pagar cuota es tener una comisión de trabajo con una agenda y reuniones permanentes. Vamos a juntar en esa comisión a los bancos para que también haya una sinergia entre los proveedores, las cámaras y la posibilidad de financiar proyectos", explicó Álvarez. La Cámara también dispondrá de una base de datos de información de las empresas para mejorar y controlar las expectativas y los tiempos de las licitaciones y capacitaciones.

Con 21 años de historia, el yacimiento Veladero fue pionero en la formación de capital humano en la alta montaña sanjuanina. Hoy, la experiencia acumulada por sus trabajadores y sus más de 340 proveedores regionales es el activo que las nuevas autoridades de la Cámara quieren capitalizar para todo el entramado pyme local.

La asamblea del 15 de diciembre marcará un antes y un después en la institución. Los proveedores que se sumen tendrán acceso a información privilegiada y a un espacio de diálogo directo con las operadoras. "La idea es no dejar afuera a nadie y adecuarnos a la realidad que hoy la minería y la provincia nos exige", sentenció Álvarez en HUARPE TV. Con esta movida, la Cámara Minera de San Juan da un paso al frente para transformarse en el articulador de la cadena de valor que la industria exige en su momento de mayor expansión.