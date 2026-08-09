La Cámara Minera de San Juan (CMSJ) expresó su respaldo al acuerdo alcanzado entre la empresa Vicuña Argentina S.A. y el Gobierno provincial, que establece un adelantamiento de 250 millones de dólares para obras de infraestructura. En un comunicado oficial, la entidad valoró el "fructífero diálogo entre los sectores público y privado" que permitió generar las condiciones para que la inversión se traduzca en beneficios para los sanjuaninos.

La CMSJ subrayó que el desarrollo de la industria minera requiere de "estabilidad jurídica y fiscal, condiciones sine qua non" para lograr acuerdos de gran magnitud. El acuerdo anunciado esta semana, alineado con prácticas y estándares internacionales, contribuye a "garantizar y fortalecer la confianza necesaria para atraer inversiones de largo plazo".

El histórico aporte de la minería a la infraestructura

La Cámara recordó que el sector minero viene apoyando el desarrollo de infraestructura en San Juan desde hace años, a través de acciones directas de las empresas y de los fideicomisos de los proyectos Gualcamayo, Lama, Veladero y Casposo.

"La minería ha contribuido durante más de 20 años al financiamiento y desarrollo de obras hídricas, sanitarias, educativas, eléctricas y viales en la provincia, especialmente en los departamentos donde están los yacimientos", señaló el comunicado.

El compromiso de Vicuña y el mecanismo de ejecución

La entidad consideró que el compromiso asumido por Vicuña Argentina S.A. "es un nuevo paso en esa dirección" y destacó su importancia por la magnitud de los recursos involucrados y el impacto esperado en la provincia.

Asimismo, la CMSJ puso énfasis en el mecanismo que introduce el acuerdo: "Los aportes empresariales se vinculan directamente a la ejecución efectiva de obras mediante certificados de avance". Este modelo, explicó la entidad, "previene la inmovilización de recursos durante extensos períodos y favorece una aplicación más eficiente, transparente y oportuna de los fondos destinados al desarrollo de infraestructura".

Una oportunidad histórica

La Cámara Minera resaltó que "San Juan tiene la oportunidad histórica de consolidar un modelo en el que la minería y el desarrollo de infraestructura avancen de manera simultánea".

El comunicado subrayó que "las reglas claras y estables en el tiempo, la confianza y el diálogo, hacen que las inversiones lleguen con fluidez en un ambiente competitivo. Así, los proyectos en marcha pueden desarrollarse con mayor certeza y celeridad, y los beneficios para las comunidades, la provincia y el país, pueden materializarse en obras concretas que mejoran la calidad de vida".

El respaldo de la CMSJ, que reúne a las principales empresas mineras con operaciones en San Juan, representa un apoyo institucional de peso al acuerdo. La entidad viene trabajando activamente en la promoción de la actividad minera y en el fortalecimiento de la cadena de valor local.