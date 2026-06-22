La Cámara Minera de San Juan expresó su preocupación por los planteos territoriales impulsados desde La Rioja y advirtió que cuestionar situaciones jurídicas e institucionales consolidadas puede afectar la seguridad jurídica que requieren las inversiones mineras de largo plazo.

La posición de la entidad se conoció a través de un comunicado difundido este sàbado 20 de junio, dos días después de que la Legislatura riojana aprobara una ley que rechaza los límites establecidos por la Ley Nacional 18.004 de 1968 y habilita acciones políticas, legislativas y judiciales para reclamar territorios actualmente bajo jurisdicción sanjuanina.

Desde la institución señalaron que la estabilidad institucional y la previsibilidad fueron factores determinantes para que San Juan se consolidara como uno de los principales destinos de inversión minera del país.

"San Juan ha construido durante décadas una reputación basada en el respeto institucional, la previsibilidad y la continuidad de políticas de Estado que permitieron atraer inversiones, generar empleo de calidad y consolidar a la minería como uno de los principales motores de desarrollo de la provincia", sostuvo la entidad.

Seguridad jurídica

La Cámara remarcó que los proyectos mineros requieren marcos normativos estables debido a los elevados niveles de inversión y los largos plazos de desarrollo que caracterizan a la actividad.

"La actividad minera requiere reglas claras y seguridad jurídica. Las inversiones que hoy se encuentran en distintas etapas de desarrollo demandan confianza en las instituciones y en la vigencia de los marcos legales que sustentan las decisiones de inversión", indicó el comunicado.

El pronunciamiento se produce en un contexto de fuerte expansión de la actividad minera en San Juan. La provincia concentra los principales proyectos de cobre en desarrollo del país como Vicuña, Los Azules y Altar, que avanzan en distintas etapas. Justamente, Vicuña es el màs avanzado y que está en el límite con La Rioja.

El reclamo riojano

"En momentos como los que vivimos, es primordial que prime la racionalidad, el diálogo institucional y una visión clara que permita el crecimiento del país", señaló el counicado.

Además, sostuvo que "es una oportunidad histórica que no debe demorarse y empañarse por discusiones de orden político", afirmó la Cámara Minera.

El comunicado concluye con un llamado a preservar la previsibilidad institucional y las condiciones que permitieron atraer inversiones al sector durante las últimas décadas.

El empleo en Vicuña

Según datos difundidos por la empresa correspondientes a mayo de 2026, Vicuña cuenta con 522 empleados directos y 2.150 indirectos. La compañía informó además que 140 trabajadores pertenecen a comunidades vinculadas al proyecto: 58 son de Iglesia, 38 de Jáchal y 44 de La Rioja. Del total de la dotación, el 72% reside en San Juan y el 77% de los empleos directos corresponde a sanjuaninos.