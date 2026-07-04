La Cámara Minera de San Juan atraviesa un proceso de reorganización institucional que podría derivar en un cambio de fondo en su composición. Según indicaron a DIARIO HUARPE fuentes calificadas que participaron de una reciente reunión con autoridades de la entidad, se analiza una modificación estatutaria para que la institución quede integrada exclusivamente por empresas operadoras mineras, dejando de incorporar a proveedores de bienes y servicios como socios adherentes.

El tema habría sido planteado durante un encuentro encabezado por el vicepresidente Marcelo Álvarez, del que participaron representantes de cámaras empresarias departamentales, organizaciones vinculadas al sector y colegios profesionales.

De acuerdo con las fuentes consultadas, durante la reunión se explicó que la intención es avanzar hacia una institución que represente únicamente a las compañías operadoras, tanto metalíferas como no metalíferas, mientras que las empresas proveedoras pasarían a canalizar su representación a través de otras entidades específicas del sector.

"La Cámara Minera de San Juan va a quedar como una cámara que nuclea a las operadoras mineras", aseguró una de las fuentes.

Según trascendió, los actuales socios adherentes vinculados a la provisión de bienes y servicios habrían sido invitados a integrarse a cámaras provinciales que ya representan a ese segmento empresarial.

Uno de los argumentos expuestos durante el encuentro estaría vinculado a la necesidad de evitar posibles conflictos de interés dentro de una misma institución.

"Se comentó que pueden generarse conflictos de intereses porque conviven representantes de operadoras y de proveedores", indicaron las fuentes consultadas por este medio.

La reforma, sin embargo, todavía no tendría plazos definidos. Según se explicó durante la reunión, el proceso dependería de una modificación del estatuto de la entidad, trámite que aún se encuentra en análisis y que deberá cumplir las instancias administrativas correspondientes antes de entrar en vigencia.

Por ese motivo, desde la Cámara no se habría planteado una salida inmediata de los actuales socios adherentes, sino un proceso gradual de adecuación en caso de que finalmente avance la modificación.

El eventual cambio se produciría en medio de una etapa de fuerte transformación institucional dentro de la entidad. En los últimos meses la Cámara Minera renovó sus principales autoridades, trasladó sus oficinas a una nueva sede y comenzó a desarrollar reuniones periódicas con cámaras empresarias y actores vinculados a la actividad minera. La nueva conducción tiene a a las dos máximas autoridades en Argentina de Vicuña, José Morea, y Barrick, Marcelo Álvarez, al mando.

Las mismas fuentes señalaron que durante el encuentro también se destacó la intención de generar un vínculo más fluido entre las operadoras y las organizaciones empresarias de los departamentos mineros, mediante mesas de trabajo periódicas destinadas a abordar problemáticas comunes y mejorar la comunicación con el sector.