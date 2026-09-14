La carta pidiendo perdón que dejó el aspirante gendarme acusado de femicida

El hallazgo de una nota en la vivienda de calle Cordillera de Ansilta 48, dentro del complejo de departamentos N°5 donde ocurrió el hecho, se sumó a las pruebas recopiladas en la causa. El escrito estaba ubicado sobre la mesa del comedor y habría sido redactado de puño y letra por Carlos Gonzalo Riveros, de 25 años y oriundo de Tartagal, Salta, quien es la pareja de la víctima y permanece como único imputado en las actuaciones judiciales.

En el texto incorporado al expediente, el acusado expresó un pedido de disculpas orientado a los allegados de la pareja por lo sucedido con la joven y por las heridas que se infligió luego. La víctima fue identificada como Camila Agustina Vechiarello, de 26 años, procedente de Rosario, Santa Fe. Ambos residían en la localidad calingastina y ninguno formaba parte del personal activo de Gendarmería Nacional.

El hallazgo del cadáver se produjo cerca del mediodía del domingo 13 de septiembre, cuando las fuerzas de seguridad ingresaron al inmueble. El cuerpo reposaba sobre la cama del dormitorio cubierto con una manta. En la misma habitación yacía Riveros desvanecido, con lesiones generadas en un intento de autolesión. El sujeto fue derivado al hospital municipal, recibió la atención correspondiente y al recibir el alta médica quedó alojado bajo custodia policial a disposición de las autoridades.

El informe forense preliminar determinó que la joven presentaba cerca de nueve cortes aplicados con un arma blanca. La lesión principal afectó la zona del cuello, desencadenando un shock hipovolémico por pérdida masiva de sangre, mientras que las marcas detectadas en sus manos reflejan maniobras defensivas antes del deceso. Durante la inspección en la escena se incautaron dos cuchillos con manchas hemáticas, vestimentas, dos dispositivos móviles y otros elementos que serán sometidos a peritajes.

La reconstrucción testimonial indicó que ambos ingresaron al domicilio a las 23 del sábado 12 de septiembre. Cerca de las 1:30 del domingo, un residente de la zona escuchó la exclamación de una mujer desde el interior de la propiedad, franja temporal que concuerda con la data de muerte estimada por los profesionales médicos. La investigación administrativa y penal está bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, conducida por el fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio.