Caucete inicia la cuenta regresiva para recibir una verdadera fiesta del running en sus calles principales. El próximo domingo 27 de septiembre se llevará a cabo la Caucete Run 2026, una competencia deportiva diseñada para convocar tanto a atletas experimentados de la zona como a vecinos que busquen animarse a competir por primera vez. El encuentro es organizado de manera conjunta por DFSorts Indumentaria y la Municipalidad de Caucete, con el propósito de convertir el trazado caucetero en el escenario de una gran jornada deportiva de septiembre.

Modalidades y distancias para todas las edades

La propuesta atlética contará con tres modalidades organizadas según las edades y niveles de preparación de los participantes. Los más chicos dispondrán de la categoría KID, con un recorrido recreativo trazado alrededor de la Plaza Departamental Manuel Belgrano.

Para la población adulta se fijaron dos alternativas: una prueba participativa de 6 kilómetros, ideada para aficionados y corredores debutantes, además de un circuito competitivo de 12 kilómetros reservado para atletas de mayor nivel.

Premiación, equipamiento oficial y tecnología de medición

En la distancia competitiva de 12K se entregarán premios en efectivo para los tres primeros puestos de las clasificaciones generales masculina y femenina. Asimismo, la organización otorgará trofeos a los tres primeros de cada categoría por edades y entregará medallas finisher a todos los corredores que completen el recorrido.

El kit del participante incluirá la remera oficial de Caucete Run 2026 y un chip de competencia. Este sistema tecnológico registrará individualmente y con precisión los tiempos de cada atleta desde la largada hasta la llegada.

Inscripciones, costos por etapas y beneficios para equipos

Las inscripciones se realizan mediante un formulario de Google disponible a través del código QR oficial de la competencia, mientras que el pago se efectúa por transferencia bancaria.

Para los niños, la categoría KID cuesta $20.000 e incluye remera oficial, medalla finisher y un bolso con golosinas.

En los adultos rige un esquema tarifario por etapas: hasta el 15 de septiembre la primera etapa cuesta $50.000; del 16 al 24 de septiembre asciende a $55.000; y entre el 25 de septiembre y el día de la prueba el costo se fija en $60.000.

Para los grupos de corredores se dispuso una promoción especial: por cada 10 participantes inscriptos por un team, el corredor número 11 accede a su inscripción gratuita.

Contexto social e iniciativas comunitarias en Caucete

La realización de la Caucete Run 2026 se integra dentro de una agenda local con intensa actividad institucional y comunitaria en el departamento. Durante esta misma semana, la imagen de Patrono Cristo Rey comenzó su tradicional recorrido por barrios, villas y escuelas cauceteras.

A la par, se desarrollaron jornadas informativas dirigidas a familias, docentes y referentes de entidades deportivas y culturales sobre la prevención y el abordaje de consumos problemáticos.

De este modo, la cita atlética del 27 de septiembre se sumará a las variadas convocatorias sociales que reúnen a las familias en Caucete.