La Justicia federal resolvió unificar la denuncia por presunto lavado de dinero contra Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con la causa que investiga la adquisición de una mansión en Pilar atribuida al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La decisión fue tomada por el juez Daniel Rafecas, quien consideró que ambos expedientes podrían estar relacionados por una misma trama de presunto desvío de fondos de la institución que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.

El magistrado sostuvo que las investigaciones deben avanzar bajo un mismo tribunal porque existen elementos y medidas de prueba en común. La hipótesis judicial busca determinar si las propiedades y otros bienes investigados fueron adquiridos con recursos presuntamente desviados de la AFA.

Los pagos de la AFA y las propiedades de Beligoy

Uno de los elementos considerados por Rafecas fue que, según la denuncia, Beligoy habría recibido más de $420 millones de la AFA desde 2020, mediante transferencias bancarias y pagos en efectivo. La Justicia buscará establecer el origen y el destino de esos recursos, además de determinar si existe una conexión con las operaciones patrimoniales denunciadas.

La presentación contra el dirigente fue realizada el 16 de noviembre por el legislador porteño de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso. Entre los bienes mencionados figuran un departamento en Villa Devoto adquirido por US$490.000, una casa en el barrio privado Saint Thomas Sur, en Canning, valuada en US$700.000, y vehículos de alta gama.

La denuncia también incluye una Toyota SW4 modelo 2023, valuada en unos US$50.000, una Jeep Compass modelo 2025, registrada a nombre de su esposa y valuada en US$35.000, y dos departamentos en La Plata adquiridos en 2024. Estos últimos no habrían sido entregados como consecuencia de una presunta estafa.

La mansión de Pilar bajo investigación

El otro expediente investiga una propiedad ubicada en Pilar, emplazada sobre un terreno de 105.000 metros cuadrados y valuada en aproximadamente US$17 millones. El inmueble figura a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, cuyas capacidades económicas para afrontar la adquisición están bajo sospecha.

Durante los procedimientos judiciales se encontraron 54 vehículos de lujo y de colección, además de distintos elementos que vincularían la propiedad con Toviggino. Entre ellos se mencionaron un cuadro con su imagen, una distinción de Barracas Central con su nombre y un bolso de la AFA.

La investigación también detectó que los gastos de TelePASE de algunos vehículos eran abonados mediante una tarjeta corporativa de la AFA utilizada por Pantano. La causa comenzó en diciembre de 2025 y volvió a los tribunales federales de Comodoro Py luego de que la Corte Suprema resolviera sobre la competencia del expediente.

Qué busca determinar la Justicia

Al fundamentar la unificación, Rafecas sostuvo que investigar los hechos por separado podría ofrecer una visión fragmentada de un mismo fenómeno criminal. El objetivo será analizar en conjunto las operaciones financieras y patrimoniales para determinar si existió una conexión entre los fondos investigados y los bienes denunciados.

La medida no implica que se haya comprobado la comisión de delitos ni determina responsabilidades penales de los involucrados. La investigación deberá establecer el origen de los fondos y si existieron maniobras de lavado de activos vinculadas a la AFA.