La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un nuevo plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei que comenzará esta semana con una movilización junto a los jubilados y continuará el próximo 7 de agosto, en el marco de la tradicional marcha por San Cayetano. Además, confirmó que trabaja en la convocatoria a un paro general, aunque por el momento no definió una fecha.

La primera movilización se realizará el miércoles 22 de julio, cuando la central obrera acompañe la habitual protesta de los jubilados. La segunda será el viernes 7 de agosto, Día de San Cayetano, patrono del Trabajo, en una convocatoria que compartirán la CGT, las dos Centrales de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

El plan de acción fue acordado durante una reunión realizada la semana pasada en la sede de la CGT, con la participación del triunvirato integrado por Cristian Jerónimo, José Sola y Octavio Argüello, además de los dirigentes Hugo Godoy y Roberto Baradel, en representación de las CTA.

Durante el encuentro también resolvieron movilizarse cuando el Gobierno convoque nuevamente al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (Smvm), al considerar que la discusión salarial será uno de los ejes de la protesta.

Los dirigentes sindicales, además, confirmaron su participación en la Semana Social organizada por la Comisión Episcopal Argentina, que se desarrollará del 4 al 6 de septiembre en Córdoba y que servirá como antesala de la visita del papa León XIV prevista para noviembre.

La CGT prepara un paro general

Si bien la conducción de la CGT ratificó que busca convocar a un nuevo paro general, aclaró que todavía no existe una fecha definida para concretarlo.

Antes de esa medida, la central prevé desarrollar distintas acciones de protesta, como asambleas, manifestaciones y otras actividades impulsadas por los gremios. El objetivo es fortalecer un plan de lucha que podría culminar con una huelga nacional y una gran marcha federal junto a distintos sectores de la oposición al Gobierno.