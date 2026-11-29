La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que realizará una jornada nacional de protesta antes del 20 de diciembre, en medio de sus cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei por la situación económica y laboral. La medida incluirá cuatro horas de cese de actividades y asambleas en los distintos sectores de trabajo de todo el país.

El anuncio fue realizado por Cristian Jerónimo, cosecretario general de la central obrera, quien adelantó que la definición formal se tratará esta semana durante una reunión del consejo directivo. La protesta será el primer paso de un plan de acción escalonado que podría profundizarse si no hay respuestas a los reclamos sindicales.

"La idea es hacer una jornada de protesta que va a iniciar con cuatro horas, con todos los sectores, con un cese de actividades y asamblea en cada sector y en todo el país", explicó el dirigente durante una entrevista con radio La Red.

Según detalló, la decisión de no convocar inicialmente a un paro de 24 horas responde a la situación económica que atraviesan los trabajadores. "Nosotros no queremos hacerle perder un día de trabajo a un compañero que después no lo recupera y que le cuesta muchísimo llegar a fin de mes", sostuvo.

Sin embargo, Jerónimo dejó abierta la posibilidad de profundizar el conflicto si no hay respuestas a los reclamos sindicales. "Nadie descarta que esto después termine en una medida mucho más grande", advirtió. La fecha de la jornada todavía no está definida, aunque la intención de la CGT es concretarla antes de las Fiestas.

Además de cuestionar la situación de los ingresos, el cosecretario general criticó el escenario laboral y los resultados de las políticas económicas del Ejecutivo. Describió un panorama "muy difícil, desolador" y cuestionó que el crecimiento del trabajo monotributista sea presentado como una alternativa para generar empleo.

En ese sentido, también apuntó contra la situación de la industria nacional y sostuvo que existe falta de previsibilidad para los trabajadores. La conducción sindical buscará definir los próximos pasos durante la reunión de su consejo directivo, en el marco de un plan de acción que podría sumar nuevas medidas.