La CGT de San Juan quedó sin lista de unidad y crece la tensión entre Cabello y la oposición

La interna por la conducción de la CGT Regional San Juan quedó abierta este martes luego de que no prosperaran las negociaciones para conformar una lista de unidad. El secretario del Interior de la CGT nacional, Héctor Daer, viajó a la provincia con el objetivo de acercar a los distintos sectores, pero siete gremios opositores decidieron retirarse del plenario y mantienen su intención de competir.

El escenario que quedó planteado tiene dos posibilidades. Si finalmente se presenta una sola lista, Eduardo Cabello podría ser proclamado nuevamente al frente de la central obrera. En cambio, si el sector opositor formaliza la nómina que viene anunciando, los afiliados deberán elegir entre dos listas.

Daer confirmó que la conducción nacional intentó hasta último momento alcanzar un acuerdo entre los sectores enfrentados.

“Hay un sector bastante mayoritario que tenía una posición y un grupo de siete gremios que estaba planteando ser oposición. No era algo que nos guste. Estuvimos trabajando para ver si podíamos llegar a la unidad”, explicó.

Siete gremios abandonaron el plenario

El dirigente nacional confirmó que los sindicatos que buscaban competir por fuera de la conducción de Cabello finalmente no aceptaron incorporarse al Consejo Directivo y abandonaron la reunión.

“Son siete gremios los que acaban de retirarse. Cuando hay unidad, integramos a todos. Si no hay unidad nos tenemos que regir por el estatuto de la CGT, que es del año 94, que establece las reglas”, sostuvo Daer.

De esta manera, la definición sobre la conducción de la CGT sanjuanina quedó sujeta al cumplimiento de los pasos establecidos en el estatuto de la central obrera. Daer buscó, sin embargo, bajar el tono de la disputa y aseguró que la salida de los sindicatos opositores no implica necesariamente una ruptura definitiva.

“No hay una CGT partida, se van a integrar después”, afirmó.

Según explicó, alrededor de 50 gremios permanecieron en el plenario, mientras que los siete sindicatos que impulsaban una alternativa a Cabello se retiraron. El dirigente nacional también insistió en que la puerta continúa abierta para los opositores: “Yo los volví a invitar a que participen a los que se retiraron. Acá tenemos que elegir a los compañeros que tienen que transitar cuatro años y se transita con todos y todas”.

Cabello todavía no tiene la proclamación asegurada

El conflicto deja en suspenso la continuidad de Eduardo Cabello, quien busca extender una conducción que lleva 18 años al frente de la CGT Regional San Juan.

La posibilidad de una proclamación dependerá ahora de si el sector opositor logra presentar formalmente su lista. Desde ese espacio, dirigentes como Mario Quinteros, del Sindicato de la Televisión, habían anticipado la intención de competir.

Si esa nómina finalmente queda oficializada, la central obrera deberá avanzar con un proceso electoral entre las distintas propuestas. En caso contrario, Cabello podría continuar al frente de la CGT sin necesidad de una elección. El próximo paso será la apertura del plenario y la intervención de la Comisión de Poderes, que deberá determinar cómo continúa el proceso de acuerdo con las normas internas de la organización.

Daer habló de la situación laboral de San Juan

Durante su visita a la provincia, el secretario del Interior de la CGT nacional también se refirió al escenario económico y laboral sanjuanino.

Daer sostuvo que la provincia atravesó el impacto de la caída de la obra pública y de la actividad económica registrada a nivel nacional.

“San Juan sufrió los sobresaltos que tuvo el país, la caída de la obra pública, de un montón de actividad, estos procesos de minería que no generan la emancipación rápidamente, a la provincia le genera un deterioro”, analizó.

Además, planteó que la actividad sindical debe evaluarse por los resultados obtenidos para los trabajadores y no únicamente por las posiciones políticas de cada organización. “Las cuestiones sindicales se miden por el que más resultados genera, no por el que grita más”, afirmó.

El conflicto por la representatividad

Uno de los puntos que atraviesa la disputa interna es el peso de los distintos sindicatos dentro de la central obrera. Sobre este aspecto, Daer señaló que existe un problema de representatividad vinculado con la evolución de las organizaciones gremiales.

“Más que resultados negativos hay un problema de representatividad en cuanto a sindicatos que son pequeños y perdieron representación frente al avance de otras organizaciones que se han expandido muchísimo y eso trajo problemas”, concluyó.

Así, la interna de la CGT San Juan permanece sin una definición definitiva. Los próximos pasos determinarán si Cabello es proclamado para un nuevo período o si finalmente deberá enfrentarse en las urnas con la lista opositora.