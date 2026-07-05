La renovación de autoridades de la CGT Regional San Juan deberá esperar algunas semanas más. Aunque el Congreso Electivo estaba previsto originalmente para el próximo 5 de agosto, finalmente se realizará el 27 de ese mes, luego de una reprogramación dispuesta por la conducción nacional de la central obrera.

Fuentes sindicales confirmaron que el cambio de fecha responde a una decisión tomada desde la Confederación General del Trabajo a nivel nacional, en el marco del proceso de normalización de las regionales del país. La nueva convocatoria contará con la presencia de Cristian Jerónimo, integrante de la Secretaría del Interior de la CGT, quien viajará a San Juan para participar y supervisar el desarrollo del proceso electoral.

Más allá de la modificación del cronograma, el escenario político dentro de la central obrera provincial permanece sin cambios. Todo indica que el actual secretario general, Eduardo Cabello, buscará renovar su mandato al frente de la CGT San Juan con el respaldo de los principales sindicatos que integran la organización.

El dirigente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) llega a esta instancia con el apoyo de los gremios de mayor peso dentro de la regional, por lo que, al igual que ocurría antes del cambio de fecha, la expectativa continúa siendo que se presente una lista de consenso y que no haya competencia interna.

La postergación no altera el proceso de renovación institucional que atraviesa la CGT sanjuanina. Los mandatos de las actuales autoridades ya habían vencido meses atrás y la elección quedó supeditada al calendario fijado por la conducción nacional, que viene avanzando con la normalización de distintas regionales del país.

De concretarse una lista única, como prevén los referentes sindicales, Cabello iniciará un nuevo período al frente de la central obrera provincial y consolidará la continuidad de una conducción que lidera desde hace varios años.

El Congreso Electivo del 27 de agosto marcará el cierre de ese proceso de normalización y definirá la nueva conducción de la CGT Regional San Juan para los próximos años, en una elección que, por el momento, se perfila sin sobresaltos y con amplio consenso entre los gremios más representativos de la provincia.