La CGT, las dos CTA, la UTEP y distintas organizaciones sociales se movilizaron este jueves hacia el Ministerio de Economía para reclamar medidas frente al creciente endeudamiento de las familias argentinas. La protesta, denominada “Marcha de los Endeudados”, comenzó durante la tarde y reunió a diferentes columnas en el centro porteño.

La concentración comenzó alrededor de las 14 en distintos puntos de la zona de Paseo Colón. Desde allí, los manifestantes avanzaron hacia el Palacio de Hacienda, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, mientras parte de las columnas también se concentró en Plaza de Mayo. La zona permaneció vallada durante la protesta.

El principal reclamo estuvo centrado en el nivel de endeudamiento de los hogares. Según datos del Banco Central difundidos en el marco de la convocatoria, alrededor de 5,8 millones de personas acumulan atrasos superiores a los 90 días en sus obligaciones financieras. Además, la tasa de incumplimiento en préstamos a hogares llegó al 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024.

Las organizaciones sostienen que cada vez más personas recurren al crédito no para adquirir bienes de alto valor, sino para afrontar gastos cotidianos como alimentos, medicamentos, alquileres y servicios. También cuestionaron las tasas de interés y los punitorios aplicados por bancos, financieras y billeteras virtuales.

Durante la movilización, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, rechazó que el endeudamiento sea únicamente un conflicto entre particulares y responsabilizó a la política económica del Gobierno por la situación. Además, la central obrera reclamó la reapertura de la discusión sobre el salario mínimo, vital y móvil.

Cristian Jerónimo, también integrante de la conducción de la CGT, anticipó que los manifestantes presentarían un petitorio dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo, para exigir medidas frente a la situación de las familias endeudadas.

La protesta se inscribe en el plan de movilizaciones que las centrales sindicales y organizaciones sociales vienen llevando adelante contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei. Dentro de algunos sectores de la CGT incluso comenzó a plantearse la posibilidad de avanzar hacia un nuevo paro general, aunque hasta este jueves no existía una definición conjunta de la central obrera.