La principal central obrera de la Argentina se sumó este domingo por la noche a la catarata de festejos y saludos que se pronunciaron desde el país tras confirmarse la épica remontada electoral de Luiz Inácio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores en la segunda vuelta presidencial de Brasil.

Un rato antes de las 22 horas, cuando los resultados de los comicios ya resultaban irreversibles, la Confederación General del Trabajo (CGT) difundió una firme declaración desde su sede de la calle Azopardo: "Ganó Lula. Ganó el pueblo trabajador".

En la noche de ayer se confirmó que, contra todos los pronósticos, Lula da Silva fue quien ganó la reelección al obtener el 51.77% de los votos frente al 48.23% alcanzado por Flávio Bolsonaro, transformándose así en el nuevo mandatario de Brasil por cuarta vez.

A través de un texto oficial titulado "¡Viva el pueblo brasileño! ¡Viva la unidad Latinoamericana!", la cúpula sindical hizo llegar sus felicitaciones formales al "compañero Lula por una jornada electoral histórica en Brasil".

En el documento, la central remarcó el origen sindical del mandatario electo para poner en valor la trayectoria del líder brasileño: "Del movimiento obrero metalúrgico a la cuarta Presidencia de Brasil, tu historia expresa la fuerza de la organización sindical, la militancia y la lucha por la dignidad de las y los trabajadores", añadieron.

Finalmente, desde la CGT enfatizaron la proyección regional de este resultado comicial y su impacto político en toda la zona, señalando que "el triunfo del pueblo brasileño tiene una fuerza que atraviesa fronteras y renueva el compromiso de los pueblos latinoamericanos con una Patria Grande democrática, justa, libre y soberana".