Eduardo Cabello continuará al frente de la CGT Regional San Juan. La Confederación General del Trabajo confirmó que la renovación de autoridades se realizará el próximo 5 de agosto y todo indica que el actual secretario general renovará su mandato, respaldado por una lista única y por los gremios con mayor representación dentro de la central obrera.

El cronograma fue difundido por la Secretaría del Interior de la CGT nacional y puso fin a varios meses de incertidumbre, ya que los mandatos de las conducciones regionales habían vencido en abril, aunque el proceso de normalización todavía se encontraba dentro de los plazos previstos por el estatuto.

La organización de la elección estará a cargo de la Secretaría del Interior de la CGT, encabezada por Héctor Daer, que coordinará el proceso de normalización en distintas regionales del país.

En San Juan, sin embargo, el escenario aparece prácticamente definido. El propio Cabello ya confirmó públicamente su intención de continuar al frente de la central obrera. "Hemos determinado seguir", afirmó el dirigente de la Uocra durante una entrevista en el programa Café de la Política, por HUARPE TV.

Además, reveló que la CGT San Juan ya comunicó a las autoridades nacionales la conformación de una lista única encabezada por la actual conducción y que ahora solo resta la designación del veedor que supervisará el Congreso Electivo y validará el proceso.

La fortaleza de Cabello no responde únicamente a la ausencia de competidores. La conducción llega respaldada por los sindicatos con mayor peso dentro de la CGT provincial, entre ellos Uocra, Suoes, AOMA, Luz y Fuerza, UTA, SEC, ATSA y Smata, estructura que se consolidó en la renovación de 2021 y que logró mantenerse en los últimos cuatro años.

A ese esquema se sumó el apoyo de UPCN, el gremio con mayor cantidad de afiliados de la provincia y un actor determinante dentro del Congreso Electivo.

El respaldo del sindicato que conduce José "Pepe" Villa adquiere una importancia especial porque la representación dentro de la CGT se define por la cantidad de afiliados cotizantes de cada organización. Según datos sindicales, UPCN cuenta con unos 25.000 afiliados, muy por encima de gremios como Uocra, Luz y Fuerza o la UOM, que rondan los 5.000. También tienen peso específico el SEC, con alrededor de 3.300 afiliados, y la UDA, con unos 3.000.

Dentro del sindicalismo sanjuanino, además, existe una lectura política sobre ese acercamiento. Cabello incorporó a Villa como asesor en la Cámara de Diputados, una decisión que le permitió al histórico dirigente estatal continuar como trabajador activo y competir nuevamente por la conducción de UPCN, donde finalmente encabezó una lista única.

El principal foco de cuestionamientos a la actual conducción proviene de la intersindical conformada recientemente por gremios como la UOM, La Bancaria y Satsaid, entre otros, que plantean una mayor autonomía respecto de las estructuras nacionales. Sin embargo, esas diferencias no parecen traducirse en una alternativa con posibilidades reales de disputar la conducción.

Con una lista única ya comunicada a la CGT nacional, el respaldo de los sindicatos más numerosos y la elección fijada para el 5 de agosto, todo indica que Eduardo Cabello iniciará un nuevo mandato al frente de la principal central obrera de San Juan.