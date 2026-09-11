La CGT tendrá este sábado 12 de septiembre un encuentro con el papa León XIV en el Vaticano, en la antesala de la visita que el Sumo Pontífice realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. La reunión será el cierre del IV Encuentro Sinodal “Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur”, que reúne en Roma a representantes de la Iglesia, organizaciones sindicales, empresarios y organismos internacionales.

Por la central obrera participarán Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y titular de la UOCRA, y Cristian Jerónimo, cotitular de la conducción cegetista y dirigente del sindicato del vidrio. Ambos integran la delegación argentina que participa de las actividades previstas entre este jueves y el sábado.

El encuentro tendrá como uno de sus ejes el diálogo social frente a las transformaciones económicas, laborales y ambientales. Durante las jornadas se abordarán temas vinculados al trabajo decente, la negociación colectiva, la inteligencia artificial, la transición justa y la cooperación entre trabajadores, empresas y otros sectores sociales.

La delegación sindical argentina aprovechará el contacto con León XIV para plantearle cuestiones vinculadas con la situación social y laboral del país. Entre los temas que la CGT busca incorporar aparecen la desigualdad, el acceso a la salud, la protección de jubilados y niños, las migraciones y la situación del empleo.

Además, los dirigentes llevarán al Vaticano un documento elaborado en el marco del encuentro y buscarán solicitar formalmente al Papa una audiencia institucional durante su visita a la Argentina. La agenda prevista para noviembre contempla actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

La visita de León XIV a la Argentina

El encuentro entre la CGT y León XIV se producirá a menos de dos meses del viaje del Papa a la Argentina. El Gobierno nacional ya comenzó a coordinar con la Iglesia la organización de la visita, que tendrá actividades masivas en distintos puntos del país.

En ese contexto, el contacto con la central obrera adquiere relevancia para el sindicalismo argentino, que busca plantear ante el Pontífice su mirada sobre la situación de los trabajadores y promover una agenda de diálogo social.

La reunión también se da en el marco de un encuentro internacional que busca construir puentes entre distintos actores sociales frente a los cambios económicos y ambientales, con especial atención a la relación entre el Norte y el Sur global.