La CGT confirmó que marchará el próximo 30 de abril en la previa del Día del Trabajador en rechazo al Gobierno nacional y al fallo judicial que reactivó la reforma laboral, en un contexto de creciente tensión sindical. Además, desde la central no descartan avanzar con un paro general en el corto plazo.

La movilización se realizará hacia la Plaza de Mayo y tendrá como eje principal el rechazo a la decisión de la Justicia laboral que dejó sin efecto una medida cautelar previa, permitiendo la vigencia de artículos clave de la reforma impulsada por el Ejecutivo. Los dirigentes calificaron el fallo como grave y advirtieron sobre su impacto en los derechos de los trabajadores.

En ese marco, la conducción sindical también anticipó que avanzará por la vía judicial, incluyendo la recusación de magistrados y la posibilidad de llevar el conflicto hasta la Corte Suprema. “Esto no se termina con la marcha”, señalaron, al tiempo que remarcaron que la disputa será prolongada.

Consultados sobre una eventual profundización del plan de lucha, referentes de la central aseguraron que “no se descarta nada”, en alusión a un posible paro general, en función del clima social y el deterioro de las condiciones económicas.

La protesta se enmarca en un escenario de creciente conflictividad, donde distintos sectores sindicales y sociales vienen manifestando su rechazo a las políticas económicas del Gobierno, especialmente por el impacto en el poder adquisitivo y el empleo.