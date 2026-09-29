La CGT nacional resolvió avanzar con un nuevo paro general y volvió a poner la protesta contra el Gobierno en el centro de su agenda. Eduardo Cabello, secretario general de la central obrera de San Juan, participó de la reunión en la que la conducción sindical discutió los próximos pasos, en un escenario atravesado por el deterioro de los indicadores sociales y por la llegada del papa León XIV a la Argentina.

El encuentro reunió a la mesa chica ampliada de la CGT en la sede de la UOCRA, con dirigentes de los principales sindicatos. La discusión estuvo marcada por la presión de los sectores que reclamaban endurecer el plan de lucha y abandonar el esquema de movilizaciones escalonadas que la central había sostenido durante las últimas semanas.

La decisión de avanzar con un paro modifica ese esquema y vuelve a colocar a la CGT frente al Gobierno de Javier Milei con una medida nacional de mayor impacto. La discusión interna había cobrado fuerza después de la difusión de nuevos datos económicos y sociales que los gremios consideran preocupantes. La pobreza alcanzó al 32,3% de la población durante el primer semestre de 2026, mientras que la desocupación llegó al 7,8% durante el segundo trimestre, según los últimos datos citados por la dirigencia sindical.

La reunión también estuvo atravesada por la necesidad de ordenar un calendario sindical que tendrá varias fechas políticas durante octubre. Entre ellas aparece el 17 de octubre, Día de la Lealtad, una jornada sobre la que la CGT todavía debe terminar de definir qué actividad realizará.

El otro punto central de la agenda es la visita de León XIV a la Argentina. El Papa llegará al país entre el 8 y el 11 de noviembre y el lunes 9 mantendrá un encuentro con representantes de la CGT, las dos CTA, empresarios y movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina.

La cita con el Pontífice fue gestionada por la conducción sindical durante su visita al Vaticano. En septiembre, Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo mantuvieron un encuentro con León XIV y plantearon ante el Papa las dificultades económicas y sociales que atraviesa la Argentina. Esa relación con el Vaticano pasó a ocupar un lugar relevante dentro de la estrategia institucional de la CGT.

De esta manera, la central obrera entra en una etapa en la que deberá combinar dos movimientos. Por un lado, profundizar la presión sobre el Gobierno mediante una nueva medida de fuerza. Por el otro, preservar y preparar el encuentro con León XIV, que se transformó en una de las principales citas institucionales del sindicalismo argentino para noviembre.

Con Cabello como representante de San Juan en la discusión nacional, la CGT vuelve así a la primera línea de la agenda política y sindical, mientras termina de definir cómo será su desembarco en las calles durante octubre y cómo llegará a la reunión con el Papa.

La clave editorial es no sobrecargarla con nombres ni detalles internos de la reunión: el dato fuerte es que Cabello estuvo en la definición nacional y que el paro reabre el conflicto justo antes del calendario que desemboca en la visita de León XIV.