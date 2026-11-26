La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó este jueves hacia la Superintendencia de Servicios de Salud, en la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar la liberación de fondos destinados a las obras sociales sindicales. Bajo la consigna "La salud está en juego", la central obrera denunció el desfinanciamiento del sistema y exigió al Gobierno nacional una respuesta ante las dificultades que atraviesan las prestadoras para garantizar las coberturas médicas. La protesta incluyó un acto y la presentación de un petitorio, pero no estuvo acompañada por un paro general.

Uno de los principales reclamos apunta al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que administra la Superintendencia y utiliza recursos provenientes de los aportes y contribuciones del empleo registrado para compensar a las obras sociales, especialmente frente a prestaciones de alto costo. Según los cuestionamientos sindicales, el Gobierno mantiene retenidos unos $688.000 millones que deberían estar disponibles para el sistema. Ese monto también aparece en una presentación contra el ministro de Economía, Luis Caputo, impulsada por el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo.

La preocupación de los sindicatos no es nueva. Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN y uno de los referentes de la CGT, sostuvo que la movilización se decidió después de que el ministro de Salud, Mario Lugones, no ofreciera respuestas concretas a los planteos de la central. Según relató, durante una reunión les anticipó que "a partir de octubre no iba a haber más plata para las obras sociales".

A la discusión por los fondos se suma el deterioro de los ingresos de los trabajadores, que repercute directamente en la recaudación del sistema. José Luis Lingeri, titular de Obras Sanitarias y secretario de Acción Social de la CGT, estimó que la caída salarial ronda el 30%. "Esto golpea directamente al sistema y lo hace inviable", advirtió. Y agregó: "Hoy muchas obras sociales no pueden prestar los servicios".

Las cifras que maneja la central obrera dimensionan el problema. Sostiene que más de 11 millones de beneficiarios no alcanzan a cubrir la canasta básica de salud y que más de un millón de personas perdieron su afiliación a las obras sociales desde 2023. Además, calcula que otras 742.000 pasaron a depender del sistema público de salud durante los últimos dos años.

En la movilización, la CGT también denunció que la ejecución presupuestaria de la Superintendencia de Servicios de Salud cayó un 61% respecto de 2023. Para la conducción sindical, la combinación de menores ingresos, recursos que no llegan a las prestadoras y mayores costos médicos pone en riesgo la continuidad de las coberturas.

El reclamo por las obras sociales se convirtió así en un nuevo frente de confrontación entre la CGT y la administración de Javier Milei. La central advirtió que, si no obtiene respuestas, continuará con su plan de acción y anticipó para diciembre ceses de actividades de cuatro horas y asambleas en los lugares de trabajo.