La nueva conducción de la CGT Regional San Juan dejará un dato inédito para la central obrera provincial: cinco mujeres estarán al frente de secretarías y otra dirigente ocupará uno de los principales lugares de la conducción.

La dirigente con mayor rango será Lilia Martín, secretaria general de Luz y Fuerza, quien asumirá como subdelegada regional adjunta y será la tercera autoridad de la CGT San Juan. De esta manera, Martín integrará la conducción superior de la central junto a Eduardo Cabello, quien fue reelegido como secretario General por otros cuatro años.

Además de Martín, la nueva estructura incorporará a cinco dirigentes mujeres al frente de distintas áreas. Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio, ocupará la Secretaría de Género.

Karina Navarro, secretaria general de UDA, estará al frente de la Secretaría de Políticas Educativas, mientras que Ana María Carrizo, de SADOP, asumirá la Secretaría de Educación, Ciencia y Técnica.

La representación femenina también llegará al vínculo con los municipios. María Laura Villa, dirigente de UPCN, estará a cargo de la Secretaría de Asuntos Municipales. En tanto, Graciela Barraza, de UTHGRA, ocupará la Secretaría de Industria y Producción.

La distribución de cargos muestra que la participación femenina no quedará concentrada en un único sector de la nueva CGT. Las dirigentes estarán vinculadas con áreas sindicales, educativas, productivas, municipales y de género.

Martín destacó la responsabilidad que implica asumir su nuevo lugar dentro de la central obrera y planteó que uno de los principales objetivos deberá ser sostener la unidad del movimiento sindical.

“Es una gran responsabilidad llevar adelante durante estos cuatro años la conducción de la CGT en San Juan. En este momento crucial que atraviesa nuestro país, es fundamental la organización y la unidad de los trabajadores”, señaló.

La dirigente de Luz y Fuerza también remarcó la necesidad de contemplar las distintas posiciones que existen dentro de la CGT y mantener el foco en la defensa de los trabajadores.

“Tenemos que atender todas las miradas para mantenernos unidos. Eso es lo que tenemos que hacer: estar al lado del trabajador y defender sus derechos, a partir del trabajo digno y del desarrollo”, expresó.

La presencia de estas dirigentes adquiere relevancia además porque se produce en una renovación de autoridades marcada por una interna que terminó con el retiro de siete gremios del plenario. Con la lista opositora fuera de la elección, Cabello quedó confirmado para un nuevo período al frente de la central.

La nueva composición deja así un escenario diferente en materia de representación femenina dentro de la CGT San Juan. Por un lado, cinco mujeres tendrán a su cargo secretarías específicas; por otro, Martín ocupará el tercer escalón de la conducción.

La nueva estructura tendrá representantes femeninas en áreas estratégicas como Género, Educación, Políticas Educativas, Asuntos Municipales e Industria y Producción. La distribución marca un avance en la participación de mujeres en espacios de decisión de la central obrera y será uno de los datos distintivos del nuevo mandato de Cabello.