Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña volvieron a coincidir en un mismo evento, esta vez durante un casamiento realizado en Carmelo, Uruguay. Ambos asistieron acompañados por sus respectivas parejas: Mauro Icardi y Anita Espasandín.

La celebración fue la boda de Natalia Antonín y Ever Míguez, quienes forman parte del círculo de amistades que comparten los actores. La coincidencia se conoció a partir de distintas publicaciones en redes sociales que recopiló Vicky Braier, conocida como Juariu.

Las publicaciones que confirmaron la coincidencia

La información comenzó a circular luego de que una usuaria le consultara a Juariu si la China estaba en la misma fiesta que Vicuña. La panelista de televisión respondió afirmativamente y confirmó que ambos se encontraban en el casamiento.

Natalia Antonín tiene vínculos de amistad con los protagonistas y conoce tanto a Suárez como a Espasandín, a quien vistió en distintas ocasiones. Además, la diseñadora es madrina de Magnolia, la hija que la actriz tuvo durante su relación con Vicuña.

Las imágenes que compartieron

Durante la celebración comenzaron a circular fotografías de los invitados y distintos detalles de la fiesta. La China y Mauro Icardi compartieron una postal juntos, en un paisaje campestre, mientras que Vicuña publicó una imagen del salón donde se desarrolló el evento.

Por su parte, Anita Espasandín replicó una fotografía grupal junto a otros asistentes. Las publicaciones permitieron reconstruir parte de la celebración y confirmar la presencia de los integrantes de la expareja en el mismo encuentro.