La China Suárez volvió a mostrarse junto a Mauro Icardi y las imágenes rápidamente despertaron rumores de casamiento. Después de varios días en los que la actriz había compartido publicaciones en soledad o junto a sus hijos, una nueva secuencia de fotos con el futbolista volvió a poner a la pareja en el centro de la escena.

El primer detalle que llamó la atención fue un anillo que la actriz dejó ver en varias de las imágenes. La joya ya había generado especulaciones sobre un posible compromiso en otras oportunidades, pero esta vez apareció nuevamente en primer plano.

En la mano izquierda de la China Suárez se observa un anillo que volvió a alimentar los rumores de compromiso con Mauro Icardi.

Luego llegó una postal más íntima. La China apareció abrazando a Icardi por detrás, besándolo en la mejilla y apoyando la mano sobre su pecho, nuevamente con el anillo visible.

La canción que encendió aún más los rumores

El segundo guiño llegó con la música elegida para acompañar un collage de la pareja. La actriz utilizó “Ordinary”, de Alex Warren, pero en una versión especial vinculada a bodas, algo que sus seguidores detectaron rápidamente y comenzaron a comentar en redes sociales.

La combinación entre la joya y la elección musical fue suficiente para que crecieran las versiones sobre un posible compromiso o casamiento, aunque ninguno de los dos confirmó hasta el momento que exista una boda en marcha.

Las imágenes mostraron además a la pareja compartiendo un domingo tranquilo junto a una amiga en común. Icardi, sin embargo, optó por no republicar el contenido en sus propias redes y mantiene un perfil más bajo durante las últimas semanas.

El divorcio de Icardi todavía sigue en trámite

Más allá de los rumores, existe un punto clave: Icardi continúa formalmente casado con Wanda Nara y el proceso de divorcio sigue avanzando en la Justicia italiana. Aún quedan cuestiones vinculadas a la división de bienes y responsabilidades parentales por resolver.

Por ahora, entonces, las versiones de boda entre la China e Icardi nacen exclusivamente de las señales compartidas en redes sociales. Ni la actriz ni el futbolista realizaron un anuncio formal sobre un posible casamiento.