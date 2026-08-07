La Circunvalación inicia obras el lunes y evalúan aumentar la velocidad máxima

La renovación integral de la Avenida de Circunvalación comenzará el próximo lunes con dos frentes de obra simultáneos y un plan para reducir al mínimo el impacto sobre el tránsito. El secretario de Infraestructura de San Juan, Ariel Villavicencio, confirmó el inicio de los trabajos y explicó que, una vez finalizada la intervención, las mejoras podrían abrir la posibilidad de revisar el límite de velocidad vigente, aunque esa decisión dependerá de Vialidad Nacional.

"Ya están definidos los planes de trabajo, se colocaron los carteles correspondientes y el lunes comenzarán las dos empresas, cada una con un sector de trabajo asignado. Es una obra que va a impactar mucho en la sociedad sanjuanina porque la Circunvalación tiene un uso muy intenso por parte de los vecinos", afirmó Ariel Villavicencio a DIARIO HUARPE.

El funcionario explicó que la intervención se desarrollará en dos etapas, con una empresa encargada del anillo externo y otra del interno. Además, indicó que la planificación apunta a mantener la circulación durante la mayor parte del tiempo.

"Vamos a tratar de interferir lo menos posible con el tránsito. La intención es evitar cortes totales y trabajar durante la noche en distintas tareas. Solo en el sector de hormigón, entre Tucumán, Ignacio de la Roza hacia el norte, habrá cortes parciales porque será necesario demoler y reparar la losa", sostuvo.

Cómo serán los cortes

Villavicencio aseguró que cada restricción será comunicada con anticipación. "Los cortes se informarán previamente a través de los medios de comunicación y del área de prensa. No serán cortes totales, sino parciales. También se les pidió a las empresas contratistas que trabajen con una correcta señalización para generar el menor inconveniente posible", expresó.

Sobre las modificaciones previstas, el secretario aclaró que el ensanche no implicará sumar carriles. "Cuando hablamos de ensanche nos referimos a aprovechar la banquina. Actualmente ese espacio está deteriorado y solo sirve para una detención eventual", sentenció.

"Con este proyecto, el pavimento llegará de guardarraíl a guardarraíl, incorporando esa superficie a la calzada. Además, se reemplazarán todos los guardarraíles porque la nueva carpeta asfáltica elevará el nivel del pavimento y la normativa exige adecuar su altura", explicó.

El funcionario señaló que el plazo previsto para completar la obra es de un año, aunque buscarán reducirlo. "Vamos a tratar de que se termine lo más rápido posible y cumplir con el objetivo planteado por el gobernador", indicó.

Posible cambio en la velocidad máxima

Villavicencio también se refirió a la posibilidad de modificar el límite de velocidad una vez finalizada la obra. "La mejora en la carpeta asfáltica, los accesos y los puentes podría posibilitar actualizar esa velocidad y llevarla un poco más arriba. De todos modos, al tratarse de una ruta nacional, esa decisión no depende de Vialidad Provincial, sino también de Vialidad Nacional", concluyó.